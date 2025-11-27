Бедствено положение в Петрич и Сандански заради поройни дъждове

Заради продължаващите силни валежи в общините Петрич и Сандански е обявено бедствено положение. Има десетки наводнени обществени и частни сгради. Стена на частен язовир се е скъсала и село Митино е залято от вода и кална маса.

Само за последните три часа падналият на територията на община Петрич дъжд е над 60 литра на кв.м. Наводнени са обществени сгради и частни къщи . Десетки улици са превърнати в реки. Опасно високи са водите на река Струма в долното течение.

Кметът на общината Димитър Бръчков:



"Проблемът е, че на много места, които са равнинни, огромни количества вода се задържат и няма как да бъде отводнена тази инфраструктура - и частна, и публична. До този момент има проблем само с един частен водоем, при който не се контролира ситуацията и водата е излязла по пътищата на село Митино".

Кметът добави, че ситуацията е най-тежка в село Генерал Тодоров, Рупите и село Ключ.

Сериозни наводнения на домове, улици и пътища има в селата на община Сандански, както и в целия квартал "Спартак" на града. Няколко моста също са залети с вода. Преди час кметът на общината Атанас Стоянов също обяви бедственно положение. На места по автомагистрала "Струма“ също има много вода.



В Кресненското дефиле и прохода Предел са се активирали свлачища. Екипи на Областно пътно управление разчистват на място паднали камъни и земна маса.



Оперативният щаб, създаден от областния управител Георги Динев, работи в извънредна ситуация и координира работата между институциите и общините.



В цялата област продължава да вали интензивно.







