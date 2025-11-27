Румен Радев, АИКБ: Ще участваме на срещата в МФ за бюджета

Нека има диалог в Министерство на финансите и да се подходи по пространно. Още преди 2 месеца помолихме да има диалог, защото когато променяш данъчно-осигурителната система, пенсионна система, които засяга всички, най-много се отразяват на средна класа, каза в интервю пред БНР Румен Радев, председател на УС на АИКБ.

В предаването "12+3" той каза, че АИКБ не са били на среща с ГЕРБ и не са били канени:

"Днес сме изпратили колеги да участват в предварителните разговори, да се види къде да се сближат позициите. И утре на срещата в Министерство на финансите, в 10 ч., ще има и наш представител, ще бъде колега изпълнителен директор на АИКБ."

Радев заяви, че за тях като работодателска организация са важни двете точки - вдигането с 2 процентни пункта на осигуровки, а също и максималния осигурителен доход и данък дивидент.

"Да подчертая, това да не се гледа в рамките само на 2026 г., а да се види ефективността му в по-дълъг период, в 3-годишната рамка", каза той.

Румен Радев сподели, че е очаквал на протеста до него да бъде и Бойко Борисов, "защото останах с впечатлението, че и на него не му харесва бюджета":

"Ние планирахме и направихме най-големия протест. Продължаваме да отстояваме да се води диалог и искаме диалогът, освен в четене на позиции, да има изслушване и разбиране на позиции, за да има накрая конструктивен диалог."



