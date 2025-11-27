  • Instagram
Пребилит до смърт 23-годишния Костадин в Мадан заради жена

Pexels
23-годишният Костадин Кабаджов е починал след побой заради „спор за жена и мъжка чест“, казаха от прокуратурата по време на брифинг относно убийството в Мадан.

На 26 ноември 2025 г., около 22.12 ч. е получен сигнал на тел. 112 за намерен починал мъж в коритото на река в землището на гр. Мадан, в посока главния път за гр. Златоград.

Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

По главата и тялото на мъже е имало множество контузни рани. Той е бил убит с удари. Няма огнестрелни рани. Трима са арестувани.

Жертвата и арестуваните са влезли в конфликт заради жена. При срещата им се стига до конфликт. Извършителите са от Кърджали. Удряли са го в главата, след което той е паднал в реката край винпрома на Мадан.

Според разследващите единият от нападателите имал интимна приятелка, която била притеснявана онлайн от убития.

