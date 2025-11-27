Макрон обяви доброволна военна служба за 10 месеца от лятото на 2026 г.
Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви въвеждането на "доброволна и изцяло военна" десетмесечна национална служба, която ще се извършва изрично на територията на страната.
"Нова национална служба ще бъде въведена постепенно от лятото на 2026 г.", заяви държавният глава по време на посещение в 27-а планинска пехотна бригада (BIM) във Варс.
"В центъра ще бъдат младежите на възраст 18 и 19 години и ще засегне 3000 души през лятото на 2026 г., преди да достигне целта от 10 000 през 2030 г. и 50 000 годишно през 2035 г.", съобщи Еманюел Макрон, според когото младежта жадува за ангажираност и е готова да се изправи срещу всеки за родината си.
Доброволците ще получават минимално възнаграждение от 800 евро на месец, ще им бъде осигурено настаняване, храна и оборудване, се казва в изявление на Елисейския дворец.
