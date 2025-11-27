  • Instagram
Белобрадова за Зафиров: Бабо Мравке, где така?

Белобрадова за Зафиров: Бабо Мравке, где така?

ФБ/Елисавета Белобрадова
Депутатът от ПП–ДБ Елисавета Белобрадова публикува остра позиция в социалните мрежи, след като стана ясно, че вицепремиерът Атанас Зафиров е бил привикан в стая 222А в Народното събрание – кабинет, използван от лидера на ДПС–Ново начало Делян Пеевски.

Според Белобрадова това поставя под съмнение кой реално упражнява властта в страната.

„Ясно ли е кой управлява държавата ни? Тези срещи трябва да са в Министерския съвет. С официалния премиер на страната. Но у нас властта се упражнява по друг начин.“

Тя допълва, че кабинет 222А е място, „в което се влиза наведено“, и насочва критики към ръководството на БСП.

„Колко жалко може да изглежда БСП. Колко клето. Корнелия Нинова имаше гръбнак, имаше мнение и беше лидер, а не подлизник на Делян Пеевски.“

Депутатката завършва поста си с иронична препратка:

„Положението е:
– Бабо Мравке, где така?

– Тичам, Щурчо, за храна.“




