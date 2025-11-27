Белобрадова за Зафиров: Бабо Мравке, где така?
Депутатът от ПП–ДБ Елисавета Белобрадова публикува остра позиция в социалните мрежи, след като стана ясно, че вицепремиерът Атанас Зафиров е бил привикан в стая 222А в Народното събрание – кабинет, използван от лидера на ДПС–Ново начало Делян Пеевски.
Според Белобрадова това поставя под съмнение кой реално упражнява властта в страната.
„Ясно ли е кой управлява държавата ни? Тези срещи трябва да са в Министерския съвет. С официалния премиер на страната. Но у нас властта се упражнява по друг начин.“
Тя допълва, че кабинет 222А е място, „в което се влиза наведено“, и насочва критики към ръководството на БСП.
„Колко жалко може да изглежда БСП. Колко клето. Корнелия Нинова имаше гръбнак, имаше мнение и беше лидер, а не подлизник на Делян Пеевски.“
Депутатката завършва поста си с иронична препратка:
„Положението е:
– Бабо Мравке, где така?
– Тичам, Щурчо, за храна.“
