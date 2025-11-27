СДВР с подробности за погрома в София. Колко полицаи пострадаха

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов коментира пред журналисти протестите в сряда.

Спрямо полицейски служители са проявили агресия част от протестиращите. Не е породена никаква агресия от наша страна, поясни Николов.

В резултат са пострадали трима полицейски служители. На по-късен етап са пострадали още двама.

Пострадали са общо петима полицейски служители – трима са прегледани и освободени, а други двама са прегледани на място и продължили работния си процес.

Има трима задържани за хулигански действия, единият от които е италиански гражданин. Други двама са опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет.



Относно разпространените кадри с „плезещия се полицай“ комисар Николов каза, че е гледал клипа, който се върти в интернет, но не може да каже с категоричност, че униформеният изразява някаква емоция спрямо конкретно лице срещу него. Ще се извърши проверка.

Ако има провокативно поведение, може да се вземе решение за някакво наказание.

Николов потвърди, че автомобил на депутат от „Възраждане“ е бил обграден от протестираща тълпа и е имало агресия спрямо полицейски служители, които са се опитали да помогнат на колата да продължи пътя си.

Пострадали са трима протестиращи без сериозни наранявания. Няма данни техните травми да са причинени от полицейски служители.

По думите на комисар Николов, „доста“ полицаи са охранявали протеста, но всички са били служители на МВР, не е имало представители на охранителни фирми.

„Провокатори, предполагам, че имаше. Ние сме установили много лица, извършители на противопарвни действия пред Народното събрание. Установили сме тяхната самоличност и в днешния ден ще повдигнем обвинения на виновните лица“, подчерта той.

Няма полицаи, пострадали от лютив спрей. Има служители с телесни повреди от твърди предмети.

Главен комисар Иван Георгиев, началник на сектор „Масови мероприятия“ в СДВР, обясни: „Тъй като автомобилът на човека с имунитет, който е нареоден представител, беше обграден и колегите изградиха кордон около въпросния автомобил. До момента, в който нямаше хвърлени предмети към този автомобил, физическа сила и помощни средства от страна на полицейските служители не е използвана.

Впоследствие са хвърлени няколко бутилки и камъни, счупено е предното стъкло на автомобил, застрашен е животът на лицето с имунитет и на колегите. В тази обстановка се е наложило използване на лютив спрей. Това е с цел да се избегне физически контакт между протестиращи и служители. Това е изключително щадящ метод, с който полицаите да свършат своята работа“.

Той подчерта, че сред протестиращите не е имало футболни фенове.

При опита за изтегляне на автомобила ситуацията е ексалирала – започнали да хвърлят всякакви предмети по колата, включително столове и маси от близките заведения, както и отпадци от контейнерите за смет.

Комисар Георгиев увери, че не е имало в нито един случай предизвикване от страна на униформените към протестиращите.

След като стъклото на колата било счупено, животът на депутата вътре бил застрашен. „Това наложи да се изгради клин и въпросното лице да бъде изведено по посока бул. „Васил Левски“ по бул. „Дондуков“, обясни той.