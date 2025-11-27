Плъзна новият вариант на COVID-19 : Франкенщайн ни поваля за седмица

Нов подвариант на COVID-19, наречен Франкенщайн, вече върлува у нас. Вариантът с чудовищно име всъщност не е по-опасен и не се различава съществено от другите щамове на Омикрон. Обикновено след заразяване с него за седмица болният е извън строя. Официалното му име е XFG и вече е засечен у нас, сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести.



Според специалистите той е рекомбинантен вариант, което означава, че се образува, когато два различни подварианта на SARS-CoV-2 заразят един и същ човек и обменят части от генетичния си материал. Именно защото е сглобен от части на два различни подварианта на Омикрон получава названието Франкенщайн.

Световната здравна организация класифицира XFG като вариант под наблюдение. Това означава, че засега не се смята за особено опасен, но учените следят внимателно поведението му. Към момента няма доказателства, че Франкенщайн вариантът причинява по-тежко боледуване от вече познатите подварианти на Омикрон. Симптомите са познатите – температура, кашлица, болки в гърлото, отпадналост, понякога загуба на вкус и мирис.



Лекарите отбелязват, че бързото му разпространение в някои държави вероятно се дължи не на по-голяма опасност, а на по-добро „измъкване“ от имунитета при неваксинирани или хора с отдавна поставени последни дози.

Учените продължават да следят дали XFG ще стане доминиращ в Европа. Засега данните сочат, че той се разпространява умерено, но стабилно.

През отминалата седмица у нас са засечени 119 души с коронавирус у нас. От началото на годината официално болните са 2890 души. Букет от вируси ни атакува в момента. Общо 223 клинични проби са изследвани допълнително за 8 негрипни респираторни вируса. В Националната лаборатория по грип и ОРЗ са доказани общо 6 парагрипни вируса 3-ти тип, 1 парагрипен вирус тип 1, 44 риновируса, 3 аденовируса и 13 бокавируса.