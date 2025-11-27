СДВР: Протестът в София беше охраняван само от щатни полицейски служители

Категорично заявявам, че охраната сме я осъществявали само с щатни полицейски служители. Това заяви директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов пред журналисти.

“Във вчерашния ден, във връзка със заявен от политическа партия мирен протест, извършихме охрана за обезпечаване на обществения ред за времето от 18 часа до 23:00 часа на площада пред Народното събрание”, сподели той.

По думите му е изграден плътен кордон около изходите на НС. “Около 19:10 часа възникна ескалация на напрежението, считам, че тя не е породена с никаква агресия от наша страна. В резултат пострадаха трима наши служители, а на по-късен етап във връзка с друга ескалация на напрежението пострадаха още двама”, коментира Николов.

Директорът на СДВР каза, че към настоящия момент има изготвени документи за 5 пострадали полицейски служители. Трима от тях са прегледани в болнично заведение и в последствие са освободени, а другите двама са били прегледани на място и след това са продължили работния си процес.

“Имаме трима задържани за хулигански действия, единият е италиански гражданин. Другите двама са опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет”, коментира Николов. По думите му са повредени 3 полицейски автомобила.

След ранени полицаи и повредена техника: СДВР изпрати писмо до кмета с искане за прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026

По всички случаи има образувани досъдебни производства и се очаква Софийска районна прокуратура да повдигне обвинения на нарушителите.

“Видях клипчето с плезещия се полицай. Аз не мога да кажа дали изразява някаква реакция спрямо конкретно лице, предстои да извършим проверка”, каза Николов.

“По наши данни има трима пострадали протестиращи, които са без сериозни наранявания и няма данни техните травми да са причинени от полицейски служители”, сподели той.