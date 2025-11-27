Признаването на еднополовите бракове у нас: Повратен момент и историческо решение

Скорошно решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) постави важен прецедент относно правата на еднополовите двойки в ЕС. Според постановеното, държавите, в които еднополовите бракове не са разрешени, са длъжни да признават браковете, сключени в други държави членки, където те са легални. Решението идва по дело, касаещо Полша, но засяга още България, Румъния, Словакия и Литва – петте държави в ЕС, които не предвиждат законова уредба за еднополови бракове или партньорства.



Висш европейски съд постанови, че държава от ЕС е задължена да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Симеон Василев от фондация GLAS определи решението като повратен момент:

„Абсолютно историческо, е една хубав подарък преди Коледа според мен за Европейския съюз.“

Той припомни, че до момента е имало важни решения в Европейския съд по правата на човека – включително по българското дело Койлова и Бабулкова – но за първи път СЕС постановява толкова категорично, че отказът за признаване на еднополов брак нарушава правото на свободно придвижване, както и правото на личен и семеен живот.

„Това решение казва, че непризнаването на тези бракове нарушава свободата на придвижване в Европейския съюз, нарушава правото на личен и семеен живот и в крайна сметка е дискриминация на база сексуална ориентация." Според Василев решението засяга първо регистрирането на бракове, сключени в чужбина.

Но засега Съдът постановява единствено признаване в регистъра – без автоматично предоставяне на всички права, произтичащи от брак. „Решението на този етап казва, че само се регистрират тези бракове… Какво ще произтича тепърва, ще се види юридически.“ Въпреки това административното признаване е ключово за достъпа до услуги, наследяване и социални права.



Постановлението идва след конкретен казус

„България е едно от малкото държави, в които не се признават партньорства", смята Василев. Той подчерта, че липсата на гражданско партньорство не засяга само еднополовите двойки, а и хиляди хетеросексуални двойки, които живеят без брак.

Фондация GLAS представи и нови национално представителни данни за нагласите. Оказва се, че негативните нагласи спрямо еднополовите двойки намаляват.

„Хората все повече разбират, че трябва да има юридически регламентирана форма на съюз.“ Според него основната пречка пред развитието на правната рамка е политическа: „Проблемът за мен не е толкова юридически, колкото е политически и обществен.“ Той призовава институциите да действат: „Време е да не крием главата си в пясъка… много по-лошо е ние да губим тези двойки от България", смята Василев.