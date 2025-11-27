„Този път зимата наистина ще ни изненада“: Ще остане ли София и без снегопочистване?

Има опасност столицата да остане без снегопочистване, алармират независими общински съветници и кметът на Люлин.

По думите им общината все още не е представила данните за това кои фирми ще отговарят за снега следващите месеци и има ли такива, както и колко снегорина са в готовност да почистват. От столичната община към момента не коментират.

„Ако завали сега сняг и няма фирма в „Люлин“ например това ще доведе до поредната катастрофа. Призовавам кмета да сформира кризисен щаб, който да реши проблема“, заяви Димитър Шалъфов независим общински съветник.

Кметът на кв. „Люлин“, Георги Тодоров, обяви:

„Към момента няма разписан план-график за снегопочистването, това обичайно се случва още октомври. Страхувам се, че този път зимата наистина ще ни изненада“.

„Единствено трябва да се осигури с вътрешни ресурси снегопочистването в „Люлин“, „Красно село“ и трите района, които изтичат“, каза столичният градоначалник Васил Терзиев.