Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември

Червен код е обявен за утре, 28 ноември, за три области на страната - Благоевград, Смолян и Кърджали. Там ще има валежи от дъжд с нови количества: 40-60 mm, в отделни райони и над 80 mm. За останалата част на България са в сила оранжев и жълт код, единствено за източните райони няма предупреждения.

След обяд днес ще остане облачно, в по-голямата част от страната с валежи от дъжд, значителни - в Западна и Централна Южна България, на места ще има и гръмотевична дейност. Почти без валежи ще е в източните райони. В западната половина от страната ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Там и температурите ще са почти без дневен ход - между 3° и 7°. В източната част от страната вятърът ще се задържи от южната четвърт - умерен и временно силен, а максималните температури ще са между 13° и 18°. В София максималната температура ще е около 10°. Атмосферното налягане е около и малко по-ниско от средното за месеца.

През следващото денонощие ще се задържи облачно. Почти в цялата страна ще вали дъжд. Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната. Утре на места и в Източна България ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в Югоизточна България – до 12°, за София – около 6°. Максималните температури ще са между 9° и 14°, в западната половина на Дунавската равнина: 6°-7°, за София – около 9°.

В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина – над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е от 11° по северното черноморско крайбрежие до 14°-16° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.