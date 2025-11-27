Опасност за недостиг на лекарства в аптеките от януари.

За това сигнализират от Инициативния комитет на магистър-фармацевтите. Причината - бавят се плащанията към аптеките от Здравната каса за вече отпуснати лекарства. А ако те не бъдат платени, няма как да бъдат поръчани нови.

В аптека в Ямбол лекарства за над 50 000 лева са платени авансово. До 45 дни Здравната каса трябва да възстанови парите.

"Винаги проблемът е към края на годината, когато бюджетът на Здравната каса се изчерпи. Ако нямаме плащания по Здравна каса, това ще доведе до блокиране на аптеките в складовете", коментира Константин Попов, фармацевт.

Има реална опасност аптеките да останат без лекарства.

"Ние зависим от този финансов ресурс, за да купим нови лекарства. Ако има забавяне с повече от ден- два, това ще доведе до невъзможност да купим нови лекарства", заяви Попов.

Дефицитът на лекарства би бил фатален за много пациенти.

"Ще търсят начин, хората ходят в Турция да си купуват лекарства. Спасявай се поединично", каза Димитър Димитров, пациент.

"Това е много тревожно, защото няма откъде да си намеря и няма какво да ми дадат друго", сподели Тодор Тодоров, пациент.

Около 300 лекарства липсват в аптечната мрежа от години.

"Нямаме никаква гаранция от страна на касата, че дължимите суми към аптеките ще бъдат изплатени. Тук не говорим само за животоподдържащи средства, които обикновено са заподозрени като липсващи, а въобще за зареждане на аптеките", коментира Аделина Любенова, председател на ИКМФ.

От Здравната каса обясниха за bTV, че плащанията са регулярни и към момента няма забавяне или спиране на плащанията към аптеките.