Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен

Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин Около това се обединихме на среща в Централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъстваха и двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов", написа Борисов.

Той написа още, че работните групи и НСТС също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството.

По-рано правителството оттегли проектобюджета за 2026 година и поиска възстановяване на диалога с работодатели и синдикати. Това обяви министър-председателят Росен Желязков в четвъртък сутринта.

#Борисов

