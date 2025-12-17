Пробиотици за женско здраве: вагинално, уринарно и хормонално здраве с пробиотик

Едва ли има жена, която поне веднъж в живота си да не е приемала пробиотици за женско здраве паралелно с антибиотичната си терапия. Но замисляли ли сте се защо?

В днешната статия ще обсъдим в повече детайли въпроса около микробиома – тази така популярна напоследък дума. Ще се съсредоточим върху чревния, вагиналния и уринарния микробиом и ще разгледаме защо поддържането на балансирана микрофлора е от първостепенно значение за женското здраве. Накрая ще си поговорим и за конкретни препоръки за това как да изберем най-подходящия женски пробиотик – останете с нас!

За женския микробиом накратко

Когато говорим за микробиом, следва да отбележим, че визираме съвкупността от всички микроорганизми, които населяват нашия организъм. Телата ни не са стерилна среда – във всяка секунда в тях виреят различни по вид и функции бактерии, вируси, гъбички и археи, съставляващи съвкупната ни микробиота.

Най-често се говори за чревния микробиом, може би защото здравето му е пряко обвързано с редица важни за общото ни благоденствие функции. Благодарение на финия баланс на бактериите в червата ни, се радваме на оптимална имунна функция, добро усвояване на хранителни вещества, синтез на хормони и невротрансмитери като серотонин, допамин и мелатонин, бърз метаболизъм и добро храносмилане, красива и сияйна кожа, добро когнитивно здраве, бърза мисъл и подобрено настроение. Разбира се, когато равновесието е компрометирано, се сблъскваме с редица стомашно-чревни неразположения и на дневен ред идва избора на пробиотик, който да възвърне баланса в червата.

Микробиомът обаче не се ограничава само до стомашно-чревния ни тракт. Микробиота локализираме и във влагалището, и в уринарния тракт. Същите принципи важат и тук – финото равновесие между микроорганизмите във влагалищния и уринарния микробиом определят цялостното женско здраве и наличието или липсата на симптоматика.

По отношение на влагалищния микробиом следва да знаем, че в него преобладават пробиотичните щамове от семейството на лактобацилите – например Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus reuteri. Оптималното им количество подсигурява здравето на влагалищната микробиота и предпазва от развитието на инфекции или рецидивирането и хронифицирането на такива. Това се дължи на факта, че лактобацилите произвеждат млечна киселина, чието свойство е да понижава нивата на pH: така се образува “защитна” бариера във влагалището и се създава среда, неблагоприятна за развитието на инфекции, причинени от болестотворни микроорганизми. При нарушаване на микробиотата лактобацилите естествено намаляват и рискът от развитие на инфекции се увеличава.

Друга съществена бариерна функция на вагиналния микробиом се крие в умението на някои видове лактобацили да произвеждат H²O² – водороден пероксид. Водородният пероксид има окисляващо действие и може директно да атакува някои бактерии, за които е известно, че имат патогенен ефект и могат да доведат до бактериална вагиноза (BV). Щамове, за които е известно, че произвеждат H²O², са Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus gasseri и др. При нарушения в целостта на вагиналния микробиом и тук, както и при чревния, основна препоръка е включването на пробиотици под формата на ферментирали храни и пробиотични хранителни добавки.

Уринарният микробиом пък е много близък по устройство и функции с вагиналния поради анатомичната им близост. Пряката връзка между двата предполага, че развитието на вагинални инфекции би могло да повлияе на интегритета на уринарния микробиом и да последват урологични инфекции и обратно.

Може би съществен въпрос е какво може да доведе до разрушаване на баланса във вагиналния и уринарния микробиом. Причините не са много по-различни от тези, отговорни за нарушаването на равновесието в чревната микрофлора. Безконтролното и често приемане на антибиотици неимоверно нарушава целостта на микробиома, тъй като медикаментът действа като унищожава както полезните, така и вредните бактерии. Стресът, нездравословното хранене, недостатъчният сън и обездвижването също се нареждат сред възможните причини за дисбиоза.

В контекста конкретно на женското здраве и вагиналния микробиом обаче, следва да обърнем внимание на някои специфични фактори. Използването на спермициди (медикаменти, предназначени за предпазване от нежелано забременяване, нарушаващи подвижността и виталността на попадналите във влагалището сперматозоиди или блокиращи входа към шийката на матката) е възможно да компрометира микробиома, тъй като съдържащите се в тях вещества е възможно да “унищожат” и полезните лактобацили. Така се увеличава шансът от предизвикване на дисбиоза и възникването на вагинални инфекции. Друг популярен контрацептивен метод са вътрематочните спирали – при тях обаче също е възможно да се наблюдават ефекти, които потенциално да повлияят негативно на вагиналния микробиом. Спиралите се свързват с риск от възникване на инфекция и локално възпаление – все предпоставки за “загиване” на полезните бактерии и повишен риск от колонизиране на вагиналния тракт от патогенни микроорганизми.

При кои състояния са подходящи пробиотиците за женско здраве?

След като разгледахме в детайли вагиналния микробиом и се запознахме с механизмите, отговорни за неговото здраве и равновесие, е време да обърнем внимание на конкретни състояния, при които е повече от добра идея да включим прием на пробиотици за жени в ежедневната си грижа.

Бактериалната вагиноза представлява състояние, при което нормалната вагинална микрофлора се нарушава – най-често количеството лактобацили намалява за сметка на наличието на анаеробни патогенни бактерии. Симптомите могат да включват сърбеж, парене, увеличено течение, неприятна миризма, но понякога бактериалната вагиноза може да протича и безсимптомно. BV често може да рецидивира – ето защо препоръка при наличието на състоянието е включването на пробиотик, който да възвърне баланса във вагиналната микрофлора и да понижи риска от повторната изява на състоянието.

Друго състояние, при което употребата на пробиотици за женско здраве би била особено препоръчителна, е вагиналната кандидоза. Причинител е гъбичката Candida albicans, която нормално присъства във влагалището, но след антибиотици, при отслабен имунитет, повишени естрогенови нива, бременност, стрес е възможно прекомерно да колонизира влагалището и да доведе до неприятни симптоми като сърбеж, парене, сгъстено бяло течение и др. Антимикотичното лечение дава добри резултати, но при често повтарящи се кандидози е добра идея да включите пробиотик на ежедневна база за допълнителна защита.

Рецидивиращите цистити са повтарящи се инфекции в уринарния тракт и най-често се причиняват от свръхрастежа на бактерията Escherichia coli. Циститите често възникват след секс, при използването на спермициди, при непълното изпразване на мехура, при хормонални промени, присъщи за периода на перименопауза и менопауза и др. За възвръщането на баланса в уринарния микробиом чудесна идея е стартирането на прием на пробиотични щамове.

Бременността и периодът след раждането също са периоди на повишен риск от развитие на инфекции, дължащи се на дисбаланс във вагиналния микробиом. Тогава женското тяло е подвластно на изключително мощни хормонални изменения и никоя дама не е застрахована от сблъсъка с патогенен свръхрастеж, водещ до различни видове вагинози и кандидози. Ето защо пробиотиците са препоръчителни в тези така важни, но и предизвикателни периоди от живота на жената. Същото можем да кажем и за етапите на перименопауза и менопауза – и тогава женският организъм е подвластен на мощни хормонални промени и му е необходима допълнителна пробиотична подкрепа.

Микробиомите в тялото са неразривно свързани – ето защо изменения в чревния микробиом могат да дадат отражение и в състоянието на вагиналния микробиом. За щастие адекватната пробиотична терапия дава чудесни резултати в цялостен аспект при правилна и навременна употреба.

Как да изберем пробиотик?

Пазарът изобилства от пробиотици – ето защо е важно да сме наясно с някои основни положения при избора на най-подходящата хранителна добавка.

Когато избираме пробиотик за женско здраве, е важно да се уверим в ефикасността на включените пробиотични щамове, в количеството колонизиращи единици (CFUs), в технологията на производство (микроенкапсулираните пробиотици осигуряват защитна обвивка от протеини и мукополизахариди около всяка бактерия и така тя достига жива и витална до червата), дали производителят е сертифициран и т.н. Всички тези фактори демонстрират, че избраният продукт е наистина висококачествен.

ProLact Aphrodite+ е пробиотична формула за женско здраве, комбинираща Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus с екстракт от корен на коприва. Двата млечнокисели щама подпомагат „осите“ черва–кожа–вагина, като произвеждат органични киселини и естествени метаболити, които поддържат благоприятно pH и среда за полезните бактерии. Екстрактът от коприва допринася с полифеноли и лигнани, известни с ролята им в метаболитния и хормоналния баланс. ПроЛакт Афродита+ е подходяща като част от цялостна грижа за женското здраве – в периоди на повишен стрес, хормонални колебания или при нужда от допълнителна подкрепа на микробиома. Продукта е разработен от водещи български учени от компанията за космически храни – ProLact, която е водещ probiotics private label производител в Европа.

Женското здраве изисква интегриран подход

Разбира се, употребата на пробиотици е от съществено значение, но няма как да пропуснем да споменем факта, че женското здраве е резултат от интегриран подход. Наред с добрата хигиена и по възможност рядката употреба на антибиотици, сред препоръките следва да подчертаем хигиената на взаимоотношенията в сексуален аспект, избора на бельо от органични и естествени материи, внимателния подход към методите на контрацепция, разнообразното и здравословно хранене, регулирането на стреса и др.

Да си жена е както привилегия, така и предизвикателство. Женският организъм е подвластен на изключително много влияния – както на вътрешни (нивата и балансът на хормоните са от съществено значение), така и на външни житейски обстоятелства. Ето защо е важно дамите да живеят в съзвучие с естествените ритми на телата си и винаги да се вслушват в сигналите им – това е най-прекият път към интегрираното женско здраве.



