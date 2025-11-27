Три български жени учени бяха отличени с по 5000 евро за проекти за подобряване на комуникациите, метаболитното здраве и превенция на зоонозни заболявания

Д-р Блага Благоева, д-р Ивета Недева и д-р Ния Тошкова са тазгодишните лауреатки на националната програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО. Те бяха отличени с по 5000 евро за своите смели и иновативни изследвания, свързани с оптичните технологии, чревния микробиом и контрола на зоонозните инфекции. Отличията бяха връчени снощи на официална церемония в Българската академия на науките в присъствието на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова, представители на академичните среди, институции, дипломати и медии.





Събитието бе уважено още от акад. Николай Витанов, зам.-министър на образованието и науката, Елена Шекерлетова, зам.-министър на външните работи и председател на Националната комисия за ЮНЕСКО – България, както и представители на академичните среди, дипломати и медии.





„За жените в науката“ на L'Oréal и ЮНЕСКО са сред най-реномираните и очаквани ежегодни отличия в научната общност в България, предоставящи финансова подкрепа на млади жени учени. Отличията имат за цел да подкрепят техните научноизследователски кариери и да ги вдъхновят да разкрият целия си научен потенциал. Трите изключителни победителки за тази година бяха отличени за своите амбициозни научни проекти в областите физика, медицина и биология. Всеки един от тези проекти е впечатляващ със своя висок потенциал за глобална приложимост и социална значимост.



Проектът, с който д-р Блага Благоева впечатли журито на „За жените в науката“ за 2025 г., е насочен към разработване на изцяло оптични превключватели – технология, която би позволила пренасочването на сигнали да се извършва с по-висока скорост и по-нисък разход на енергия. Това е критично за бъдещето на комуникационните мрежи, в които все по-остро се търси по-висока ефективност, надеждност и нискоенергийни решения. Чрез задълбочено проучване на фотоанизотропните параметри на азобагрилата проектът ѝ цели да подпомогне създаването на по-надеждни и по-бързи оптични устройства.



Д-р Ивета Недева е името на втората победителка по програмата „За жените в науката“ тази година. Нейният проект е фокусиран към изследване на чревния микробиом при затлъстяване и диабет – заболявания, които засягат значителна част от населението в България. Според международни изследвания българските деца са на пето място в Европа по затлъстяване, а възрастните – на шесто, като над 50% от населението има индекс на телесната маса над здравословния диапазон. Проектът на д-р Недева изследва дали промени в микробиотата могат да служат като ранни биомаркери за риск от метаболитни нарушения и дали модифицирането ѝ чрез хранене, пробиотици и пребиотици може да подпомогне персонализираната превенция. Проучването има потенциал да постави основата на ново поколение прецизна медицина в области, които засягат милиони хора.



Третата победителка за 2025 г. д-р Ния Тошкова изследва имунологичните особености на прилепите – естествени носители на множество вируси, включително зоонозни, т.е. инфекции, предавани от животни на хора. Екипът ѝ разработва иновативен метод за анализ на антитела към близо 200 патогена в една проба, позволяващ създаването на детайлен имунологичен профил на прилепните популации в България. Изследването е от значение както за биомедицината – чрез разбирането на толерантността на прилепите към вируси, така и за опазването на дивата природа в контекста на концепцията „Единно здраве“ (One Health).



Още информация за победителките можете да откриете в специалната дигитална брошура за тях тук.



Тази година националната програма „За жените в науката“ се провежда в България за 15-и пореден път в партньорство между L'Oréal България, СУ „Св. Климент Охридски“ и Националната комисия за ЮНЕСКО – България. Събитието бе уважено още от редица официални лица и висши представители на научната общност, сред които, член-кореспондент Евелина Славчева, председател на Българската академия на науките, акад. Тони Спасов, зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на Журито на „За жените в науката“, Максимилиано Френца, генерален мениджър на L'Oréal за България и региона Адриатика-Балкани, и други.



„За мен е огромна чест да бъда в България именно за 15-ата годишнина на „За жените в науката“. За тези 15 години партньорството между L’Oréal и ЮНЕСКО тук даде видимост и подкрепа на жени, чиито научни постижения могат да променят живота на хората. Днешните три лауреатки са част от цяло поколение изследователки, чието любопитство, постоянство и страст движат обществото напред и ги превръщат в ролеви модели за следващото поколение млади учени“, каза Максимилиано Френца, генерален мениджър на L'Oréal за България и региона Адриатика-Балкани, по време на церемонията по награждаването на тазгодишните носителки на отличието „За жените в науката“.



По повод 15-годишнината, непосредствено преди церемонията се проведе и първата панелна дискусия „Светът има нужда от наука, а науката – от жени“, в която водещи български жени иноватори обсъдиха ролята на жените в науката и връзката между научните открития и обществото. В дискусията участваха проф. Милена Георгиева – един от водещите български учени в епигенетиката и биологията на стареенето, професор в Института по молекулярна биология – БАН и съосновател на дълбокотехнологичната компания EPIX AI; доц. д-р Елисавета Кирилова – изследовател в устойчивите водородни технологии от Института по инженерна химия – БАН; д-р Росица Паунова – първият изследовател у нас, приложил изкуствен интелект в психиатричната диагностика, асистент в МУ–Пловдив; и Боряна Герасимова – предприемач в здравните биотехнологии и пионер в прилагането на нутригеномиката в България, основател и изпълнителен директор на Re:Gena.



През 2025 г. програмата в България получи и силна медийна подкрепа от страна на: БНТ, БНР, Bloomberg TV, Стандарт, Труд, Мениджър, Cosmopolitan, GRAZIA, EVA, Glamour, Жената днес, Dir.bg, Novinite.bg, Jenite.bg, Woman.bg, Mika Magazine, сп. Наука, Econ.bg, Bela.bg, Code Health TV.



Към момента по програмата „За жените в науката“ в България са отличени 42 великолепни дами с общ награден фонд от 210 000 евро (вкл. трите победителки от тази година) за техния впечатляващ научен потенциал, постижения и любов към изследователската дейност.



Новото шестнадесето издание на „За жените в науката“ предстои да започне с отваряне на приема на кандидатури на 1 януари 2026 г. в търсене на най-талантливите българки учени. Подробна информация за „За жените в науката“ е налична на официалния уебсайт на програмата: zajenitevnaukata.bg.

*Научен репорт на UNESCO с прогноза за 2030 г.





Националната програма „За жените в науката“

Националната програма е част от глобалната програма на L'Oréal–ЮНЕСКО „За жените в науката“, създадена, за да отличава и подкрепя жените, чиито постижения допринасят за развитието на науката, както и за да осигури стимул и подкрепа на обещаващи млади жени учени със значими изследователски проекти.

Националните отличия „За жените в науката“ на L'Oréal–ЮНЕСКО се отпускат за проекти, които се реализират в съответната страна. Те съществуват в повече от 140 страни, а в България се появяват за първи път през 2010 година.