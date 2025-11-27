Внимавайте при обмяната на валутата, чейндж бюрата ще ви дават неизгоден курс, а "офертите" на улицата са 100% измама

С наближаването на 1 януари 2026 г., когато левът официално ще бъде заменен от еврото, институциите предупреждават за повишен риск от непочтени практики и опити за измами. Специалисти напомнят на гражданите да бъдат особено внимателни в периода преди и след валутната промяна.



Експертите подчертават, че няма нужда левовете да се обменят преждевременно. Ранната обмяна може да се окаже по-скъпа и да подведе хората към нелегитимни услуги.



След 1 януари 2026 г. обмяна на левове в евро трябва да се прави само в БНБ, търговските банки и клоновете на "Български пощи“. Именно тези институции ще работят по официалния фиксиран курс.



В същото време обменните бюра ще използват различни и обикновено по-неизгодни курсове, а всяка "сделка“ на улицата се определя като сигурна измама.



При обмен на суми над 10 000 лева банките ще продължат да изискват документи, удостоверяващи произхода на средствата – практика, която действа и в момента.



Гражданите се успокояват, че дори да забравят да обменят левови банкноти навреме, БНБ няма да поставя срок за тяхната замяна с евро. Централната банка ще е единственото място, където ще продължат да се приемат и повредени – скъсани или зацапани – банкноти. Същите правила ще важат и за левовите монети.



Институциите призовават хората да се информират от официални източници и да не предприемат рискови действия, за да избегнат измами по време на прехода към еврото.