Литовският външен министър предупреди, че всяка отстъпка към Русия относно Украйна може да застраши Литва

Литовският външен министър Кестутис Будрис предупреди, че всяка отстъпка, позволяваща на Русия да преначертае границите на Украйна, дори минимално, в крайна сметка би могла да застраши самата Литва. Будрис подчерта, че легитимирането на територии, окупирани от Русия в Украйна, по какъвто и да е начин би създало опасен прецедент и може да подтикне Москва да опита промени на границите и в съседни държави.

„Ако позволим границите да бъдат променяни по какъвто и да е начин, колкото и малък да е той, те ще дойдат при нас с карта и маркер, а по-късно и с танкове, за да преначертаят граници. Не можем да приемем нито де юре, нито де факто признаване на окупираните територии. Тези принципи са неизменни,“ заяви Будрис.

Външният министър подчерта, че Европа трябва активно да използва влиянието си, за да осигури справедлив мир в Украйна. Той обясни, че правилата на международната дипломация са ясни: участниците или идват на преговорната маса с лостове и инструменти, за да заплашват, предлагат или отказват, или рискуват да бъдат напълно изключени. „Но тогава не се оплаквайте, ако не сте на тази маса,“ добави Будрис.

Будрис посочи три конкретни лоста, които Европа може да използва в мирните преговори: управлението на замразените руски активи, перспективата за членство на Украйна в ЕС и създаването на Специален трибунал за отговорност по отношение на войната.

Заявленията му идват на фона на инструкциите на американския президент Доналд Тръмп към специалния пратеник Стив Уиткоф и секретаря на американската армия Дан Дрискол да финализират предложено мирно споразумение между Русия и Украйна. Очаква се Уиткоф да пътува до Москва, а ако преговорите достигнат финалния етап, Тръмп планира среща с руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Според Тръмп основната отстъпка от Русия би била съгласието да се спрат военните действия и да не се завземат допълнителни територии. В същото време, както съобщи CNN, САЩ и Украйна остават в разногласия по някои елементи от проектомирния план, включително спорното предложение, което би означавало украинско оттегляне без бой от части на Донецка област, които в момента не са под контрола на Русия.