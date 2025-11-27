САЩ настояват за мирно споразумение преди предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна - Европа не е доволна

Съединените щати се стремят да осигурят мирно споразумение между Русия и Украйна, преди да се ангажират с дългосрочни гаранции за сигурността на Киев, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред европейски партньори, съобщава Politico. Според европейски дипломат и служител, запознат с преговорите, Вашингтон е подчертал това условие в предложенията, представени на Украйна миналата седмица.

По време на разговор с европейски официални представители на 25 ноември Рубио обяснил, че президентът Доналд Тръмп възнамерява да договори гаранции за сигурността на Украйна след сключване на мирното споразумение, с цел да осигури дългосрочната безопасност на Киев. Украинските лидери обаче считат западните гаранции за сигурност за основен елемент на всяко потенциално споразумение с Москва, докато членовете на НАТО продължават да оценяват обхвата на военната и разузнавателната подкрепа за страната, разтърсвана от войната. Тръмп също е заявил, че няма да приема украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, докато не бъде постигнато формално споразумение.

Друг европейски дипломат посочил, че Рубио е споменавал гаранциите за сигурност по време на преговорите в Женева през миналия уикенд, но не е предоставил подробности и не е повторил предложението при отделен разговор с представители на Великобритания и Франция. Заместник-директорът на прессекретариата на Белия дом Ана Кели потвърди, че администрацията настоява всяко мирно споразумение да осигурява „пълни гаранции за сигурност и възпиращ ефект“ за Украйна, докато националният екип за сигурност продължава да работи за трайно решение на конфликта.

По-ранните американски предложения, изказани миналата седмица, предвиждаха Украйна да намали въоръжените си сили до 600 000 души, докато Русия не би имала аналогични ограничения. По-късно Рубио и други представители определиха 28-точковия план като предварителна рамка, а не като окончателно предложение. Планът и свързаните с него послания от САЩ предизвикаха безпокойство в Европа, като някои дипломати предупреждават, че позицията на Тръмп изглежда все по-неутрална и потенциално благоприятства Русия. Един европейски дипломат критикува плана за липса на разпоредби относно правата на човека, хуманитарното право и международното право, като го нарече „архитектура за сигурност, пълна с дупки“.

Русия, чрез заместник-министъра на външните работи Сергей Рябков, е заявила, че няма готовност за отстъпки, въпреки изразената подкрепа за инициативите на Тръмп за мир. Европейски официални лица, включително Кая Калас, също изразиха загриженост относно липсата на ангажименти или значими компромиси от страна на Москва в проектоплана.

Според "Европейска Правда" Тръмп е възложил на специалния пратеник Стив Уиткоф и на секретаря на армията на САЩ Дан Дрискол да финализират рамката на „мирното споразумение“. Очаква се Уиткоф да пътува до Москва, а ако преговорите напреднат, Тръмп планира да се срещне както с Владимир Путин, така и със Зеленски. Ключовите въпроси в обсъждането включват съгласието на Русия да прекрати враждебните действия и да се въздържа от завземане на допълнителна територия на Украйна. Въпреки това, продължават да съществуват разногласия, особено по предложенията Украйна да се оттегли от части от Донецка област, които в момента не са под руски контрол, по които Киев и Вашингтон имат различни позиции.