Тръмп призова премиера на Япония да не провокира Китай заради Тайван

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп проведе наскоро телефонен разговор с японския премиер Санае Такаичи, в който я призова да не влошава напрежението с Китай по въпроса за Тайван, съобщава Kyodo News.

Разговорът се състоя на фона на нарастващи напрежения между Токио и Пекин, след като Такаичи направи коментари в парламента по-рано този месец. В тях тя намекна, че китайска атака срещу Тайван може да създаде ситуация, в която Силите за самоотбрана на Япония може да бъдат принудени да реагират.

Според Kyodo News Тръмп е предоставил внимателни насоки по време на разговора и не е оказвал натиск върху Такаичи да се откаже от изказването си, като се позовава на източници, запознати с дискусията. Японски правителствен представител потвърди, че двамата лидери са обсъдили начини за облекчаване на дипломатическото напрежение с Китай.

Тръмп често е хвалил твърдата позиция на Такаичи по въпросите на националната сигурност и по време на последното си посещение в Япония подчерта силата на двустранния съюз. Въпреки това неотдавнашните ѝ парламентарни коментари разгневиха китайския президент Си Дзинпин, в момент когато Тръмп се опитваше да поддържа стабилни отношения с Пекин.

The Wall Street Journal съобщава, че Тръмп е предложил на Такаичи да смекчи тона си по въпроса за Тайван, като е признал вътрешнополитическите ограничения, които могат да ѝ попречат напълно да оттегли изказването, което провокира Китай. Японските официални лица възприеха посланието на Тръмп като сигнал, че той не иска въпросът за Тайван да наруши подобряването на отношенията между САЩ и Китай, постигнато миналия месец, което включваше и обещание на Китай да увеличи покупките на американски селскостопански продукти на фона на текущите търговски спорове.

Тръмп заяви пред журналисти, че е имал „отличен разговор“ с Такаичи в понеделник вечерта и отбеляза, че както Япония, така и Китай „се справят добре“. Разговорът с японския лидер последва непосредствено след телефонен разговор със Си Дзинпин.

Напрежението между Токио и Пекин се засили, след като Китай осъди изказването на Такаичи в парламента на 7 ноември, в който тя намекна, че военен удар срещу Тайван може да създаде „опасна за оцеляването“ ситуация за Япония. Коментарите ѝ бяха широко интерпретирани като намек, че Япония може да разреши на Силите си за самоотбрана да подкрепят САЩ, ако Китай се опита да наложи блокада или други принудителни мерки срещу Тайван.

Във вторник Такаичи заяви пред журналисти, че по време на разговора е потвърдила силната координация между Япония и САЩ, но отказа да даде допълнителни подробности, включително дали коментарите ѝ за Тайван са били обсъдени конкретно.

Пекин продължава да поддържа позицията, че Тайван е отделила се провинция, която в крайна сметка трябва да бъде обединена с континенталната част на Китай, ако е необходимо и с военна сила, и настоява, че въпросът е строго „вътрешно дело“.