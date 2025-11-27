  • Instagram
Кметът на „Люлин": Кризата с отпадъците се завръща с пълна сила

Кметът на „Люлин“: Кризата с отпадъците се завръща с пълна сила
Кризата с отпадъците в столичния район "Люлин" не е свършила, тя се завръща с пълна сила, заяви кметът на района Георги Тодоров на брифинг в Столичния общински съвет.

Той каза, че през последните 10 дни ситуацията със сметопочистването в района се е влошила. Натрупва се отново много боклук, а от следващата седмица се очаква да завали сняг, което, по думите на кмета, допълнително ще влоши ситуацията.


Договорите за сметопочистване на "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" изтичат на 30 ноември, което според Тодоров поражда опасения, че малкото налична техника, ще бъде насочена към тези три района.

Тодоров съобщи, че в район "Люлин" има 1500 контейнера. Всеки един от тях трябва да бъде изхвърлян всеки ден, за да няма криза с боклука, а това не се случва, каза районният кмет. Той обърна внимание, че районните администрации нямат капацитета и правомощията сами да се справят с кризата с отпадъците.

Районният кмет заяви, че към момента няма разписан план-график за снегопочистването. Това обичайно се прави още през октомври, което не е направено, каза Тодоров.

Той попита кмета на София Васил Терзиев колко общо снегопочистващи машини ще има на терен, ако завали сняг. Минимумът за район "Люлин" е шест големи снегорина.

#Люлин

