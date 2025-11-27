Ето какво можем да засадим в началото на декември в градината

Декември не означава край на градинските грижи – напротив, началото на месеца дава възможност да подготвите основата за по-ранна и богата реколта напролет. Ако времето е сравнително меко и почвата не е замръзнала, можете да засадите някои зеленчуци и цветя, които ще се развият успешно през студените месеци. Важно е да изберете подходящи сортове и да осигурите добра.

Какво да засадим през декември?

Какви условия трябва да са налице за засаждане през декември?

През декември засаждането в градината е възможно, ако времето е сравнително меко и почвата не е замръзнала в дълбочина. Най-подходящи са дните без силен вятър и без обилни валежи. Земята трябва да е рохкава, добре отцедлива и без задържане на вода, защото влагата в комбинация със студ лесно води до загниване на корените. Ако почвата е тежка и глинеста, полезно е предварително да добавите пясък и компост, за да подобрите структурата.

Засаждане на разсад през декември - ето какво може да засадите сега

Зеленчуци, които можем да засадим в началото на зимата

В началото на зимата може да заложите на студоустойчиви култури като зимен чесън, лук за зелено, спанак, бакла и грах. Чесънът се сади на скилидки, малко по-дълбоко от пролетното засаждане, за да бъде по-добре защитен от студа. Семената на спанака и граха също се поставят на по-голяма дълбочина, а лехите се мулчират със слама, листа или фин компост. Така се запазва по-стабилна температура и се ограничават колебанията, които могат да повредят младите коренчета. Добра идея е да засадите по-малки площи, но по-грижливо поддържани, вместо да разпръсквате усилията си в целия двор.

Подходящи луковични цветя за декемврийско засаждане

Ако почвата все още не е замръзнала, декември позволява да засадите лалета, нарциси, зюмбюли, минзухари и други пролетноцъфтящи луковични. Изберете здрави, твърди луковици без петна и омекнали участъци. Дълбочината на засаждане обикновено е два до три пъти височината на луковицата.

Какво трябва да се направи и да се засади в градината през декември

На дъното на дупката може да сложите тънък слой пясък за по-добро оттичане. След засаждане почвата се притъпква леко и се покрива с мулч, който предпазва от измръзване и резки температурни промени. Така през пролетта ще се насладите на по-здрави растения и обилен цъфтеж.

Как да подготвим почвата преди зимното засаждане?

Подготовката на почвата започва с почистване на стари растения, плевели и едри корени. След това се прекопава на умерена дълбочина, без да се раздробяват прекалено фините буци, за да може почвата да „диша“. Добре е да внесете угнил оборски тор или компост, които да подобрят хранителността и структурата.

При силно сбита почва може да оформите повдигнати лехи, които се затоплят и отцеждат по-бързо. Изравнете повърхността, за да не се събират локви, и оставете няколко дни почвата да се слегне, преди да пристъпите към засаждане.

Как да защитим новозасадените растения от студа?

След засаждането новите растения трябва да бъдат защитени. Най-лесният вариант е мулчиране със слама, сухи листа, дървесни стърготини или кора. Това пази корените от измръзване и намалява изпарението на влагата. При по-ниски температури може да използвате агротекстил, опънат върху колчета, за да не притиска директно растенията. В по-топлите дни покритието леко се повдига за проветряване, за да не се задържа излишна влага. При по-дребни култури вършат работа и малки тунели от пластмасови дъги и фолио с отвори за въздух.

В градината през декември: Ето какво НЕ бива да забравяте

Една от най-честите грешки е засаждане в преовлажнена или замръзнала почва, което почти винаги води до загниване.

Много градинари подценяват и нуждата от защита, оставяйки лехите без мулч или покритие.

Друга грешка е прекалено плитко или прекалено дълбоко засаждане на луковиците и скилидките, което нарушава вкореняването им.

Не е добра идея и обилното торене с азотни торове в този период, тъй като стимулира крехки растежи, лесно податливи на измръзване.

5 цветя, които трябва да засадите като разсад през декември

Най-важното правило е винаги да се съобразявате с времето и състоянието на почвата и да работите спокойно, без излишно бързане. С правилна подготовка и малко внимание и през декември можете успешно да засаждате в градината. Така ще си осигурите по-силен старт на растенията още в началото на пролетта.