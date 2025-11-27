Арести за непредумишлено убийство след пожарa в Хонконг, при който загинаха 44 души

Полицията в Хонконг задържа трима мъже по подозрение в непредумишлено убийство след масивния пожар, който обхвана голям жилищен комплекс, при което загинаха най-малко 44 души, а над 270 все още са в неизвестност, съобщава CNN. Всички трима работели за строителна компания, ангажирана с ремонта на комплекса, който по време на инцидента бил обвит с бамбукова скеле и защитни мрежи. Според властите арестите са свързани с това, което те описват като „груба небрежност“ при извършването на дейностите.

Повече от 20 часа след започването на пожара, пожарникарите все още се борят с отделни огнища в повредените сгради. Размерът на разрушенията предизвика широко обществено безпокойство в град, известен със строгите си регулации за безопасност и модерна инфраструктура. Появяват се въпроси как такъв смъртоносен инцидент е възможен в метрополис, доминиран от високите сгради и обичайно стриктно спазване на строителните стандарти. Властите описват бързото разпространение на огъня през няколко блока като изключително необичайно.

Въпреки че пожара възникна в гъсто населен град с 7,5 милиона жители, смъртните случаи в такива случаи исторически са редки, особено в сравнение с други градове с високи сгради като Ню Йорк. Данни от последните години обаче показват тревожна тенденция. Според пожарната на Хонконг, смъртните случаи при пожари са се увеличили през последното десетилетие. Само през 2024 г. 33 души са загубили живота си при пожари, причините варират от инциденти в кухнята до неправилно боравене с цигари, кибрит, свещи и електрически повреди.

През предходната 2023 г. са регистрирани 31 смъртни случая при пожари - най-високият брой от повече от две десетилетия, според изследователския отдел на Законодателния съвет. Десетилетие по-рано, през 2013 г., жертвите са били едва 12. Този постоянен ръст сега отново се поставя на дневен ред, докато разследващите се опитват да установят как адският пожар се превърна в един от най-смъртоносните в скорошната история на Хонконг.