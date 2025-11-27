  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +18
Пловдив: +8 / +13
Варна: +13 / +17
Сандански: +11 / +13
Русе: +9 / +13
Добрич: +11 / +16
Видин: +4 / +6
Плевен: +3 / +7
Велико Търново: +5 / +9
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +9 / +11

Направете това преди Нова година, за да привлечете щастие и късмет

  • Сподели в:
  • Viber
Направете това преди Нова година, за да привлечете щастие и късмет
A A+ A++ A

Според Фън Шуй периодът преди Нова година е определящ за щастие и просперитета ни през следващите 365 дни. Тези прости съвети и ритуали по Фън Шуй ще ви помогнат да изпълните дома си с хармония, просперитет и положителна енергия. Ето какво трябва да направите преди Нова година, за да е изпълнен вашият дом с щастие, хармония и просперитет.

Напълнете хладилника
Празният хладилник символизира застой, докато пълният символизира просперитет. Напълнете хладилника с пресни плодове, зеленчуци, млечни продукти и храни, които консумирате в дома си, за да привлечете изобилие и просперитет.

Цитрусови плодове за финансов успех
Портокалите и лимоните, със златния си блясък, символизират богатство и късмет. Дръжте ги на масата си не само като декорация, но и като магнит за положителна енергия и просперитет.

Ново цвете за обновяване на енергията
Купете ново растение, особено за източната част на дома си, за да подсилите здравето и хармоничните семейни отношения. Ярките цветя ще ви донесат оптимизъм и ще ви заредят с жизнена енергия за предстоящата година.

Камбанка за добри новини
Декоративна камбанка може символично да привлече добри новини. Закачете я на коледната си елха или близо до входа, за да активирате положителни вибрации в дома си.

Изхвърляне на стария календар
Изхвърлете старите календари и си купете нов календар. Това е символична стъпка за освобождаване на старата енергия и отваряне на вратата към нови възможности в живота.

Напълнете портфейла си
Не посрещайте Новата година с празен портфейл. Сложете пари или монети в него, за да привлечете финансов просперитет и стабилност през следващата година.

Поставете фигурка на жаба в дома си
Поставете фигурка на жаба близо до входа на дома си. Този древен символ се смята за мощен амулет за привличане на пари и финансов просперитет.

Птиците символизират свободата и добрите новини. Поставете хранилка за птици на балкона или в двора си и хранете птиците, за да привлечете радост и нови сили в живота си.

Изпълнете тези прости стъпки преди 2026 г. и създайте пространство в дома си, изпълнено с хармония, щастие и просперитет, съветват експертите по Фън Шуй.

#Нова година

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите