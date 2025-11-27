Реакциите на политиците след изтеглянето на Бюджет 2026

Малко след като стана ясно, че кабинетът оттегля Бюджет 2026, а премиерът Росен Желязков кани социалните партньори на разговори, дойдоха и първите коментари от кулоарите на парламента.



"Това са добри новини. Това е победа, защото това беше най-лошият бюджет от Жан Виденов насам", заяви депутатът от ПП-ДБ и член на Комисията по бюджет и финанси Мартин Димитров.

По думите му от ПП-ДБ ясно осъзнават, че "трудното предстои". "Най-важните неща за нас са да няма увеличение на пенсионните осигуровки с 10%, както беше предложено. Според нас те не трябва да се увеличават въобще. Да няма увеличение на данъка върху дивидентите, да отпадне "сивото". И един много важен въпрос: да започнат реформите", подчерта той.

По думите му коалицията е "категорична опозиция на това управление", но са готови по бюджета. "От първия момент даваме своите предложения и идеи, така че ще бъдем отново конструктивни по тази тема, тъй като искаме бюджет, който да не удря средната класа и да не води война с бизнеса", категоричен е Димитров.

От своя страна председателят на СДС Румен Христов коментира, че решението на Бойко Борисов за оттеглянето на бюджета е нормално. "Той е лидер на мнозинството и отговаря за това, което се случва в правителството и в парламента. Той е човек с огромен опит и усет за нещата, които се случват в страната, и според мен е взел това решение много правилно", подчерта той.

Той изтъкна, че "не знае дали ще се вземат предвид всички предложения на опозицията", коментирайки въпроса как ще подходи оттук-нататък опозицията. "Опозицията не носи отговорността за бюджета и за това как ще бъдат събрани средствата в него. Аз лично съм заявявал моите резерви по отношение на данък дивидент многократно, както и за увеличаването на вноските. Всъщност ние търсим възможност да намалим трансфера от държавния бюджет към НОИ, но може би добра стъпка беше тази година да е 1%. Примерно следващата година да бъде 0%, а през 2028 г. да бъде още 1% — тоест повишението да стане плавно", подчерта той.

Димитров: Основните данъци не трябва да се увеличават, трябва да се намалят разходите в бюджета

И посочи, че СДС има трима народни представители. "Да не забравяме, че аз съм десен човек, лидер на дясна партия и нашата дългогодишна практика е да се даде възможност на бизнеса да натрупа капитал и да заработи по-ефективно", посочи той.

И припомни, че България става член на еврозоната от 1 януари. "Еврозоната ще бъде примамлив фактор за привличане на инвестиции. Ако имахме и 5% данък дивидент, това щеше да бъде допълнителен стимул. Тоест поне за следващата година да беше запазен 5% този данък, защото съм убеден, че увеличаването няма да доведе до по-голяма събираемост. Практиката е такава — при ниски данъци имаш висока събираемост, при по-високи данъци се търсят начини за заобикаляне", обясни Христов.

Кметът на София Васил Терзиев също коментира оттеглянето на първия държавен бюджет в евро.

"Справедливият гняв на протестиращите беше взет под внимание. Добър сигнал е, че има заявка за оттегляне на бюджета. Насилието е недопустимо и моята оценка е, че провокациите на протеста снощи не успяха да обезсмислят каузата и да изместят фокуса от същественото. А то е, че предложеният бюджет не отразява нуждите на хората", написа столичният градоначалник във Facebook.

Той допълва:" Колкото проблемен е бюджетът, толкова проблемен беше и подходът. Подход в стил лукойлка на комисия - да мине бързо без дебат, защото иначе няма да се приеме. Народните представители трябва да чуят исканията на хората. Доверие не се гради с криене, а с поемане на отговорност и диалог. Свободата на гражданите да изразяват мнение – включително силно несъгласие - е фундамент на демокрацията и трябва да бъде защитена. Винаги съм вярвал в това, че трябва да пазим тази свобода".

В кулоарите на парламента освен оттеглянето на бюджета политиците коментираха и протестите срещу финансовата рамка от сряда вечер.

Министър-председателят Росен Желязков се обърна към полицията.

„Искам да благодаря и да поздравя полицията за снощното професионално поведение, което не допусна ескалация на напрежението. Разбира се в такива многолюдни ситуации има провокации. Аз вярвам, че със своя професионализъм полицията показа, че прави разлика между социалните политически искания и провокаторите, които винаги намират повод да сеят хаос. Ясно е, че търсенето на политическа конфронтация в този момент е голямо”, заяви премиерът.

Реакции имаше и от опозицията.

"След като не чуха опозицията. След като не чуха експертите. След като отказаха да чуят бизнеса - се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен”, заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

А от „Възраждане” обявиха, че опозицията е обединена. И призоваха ПП-ДБ и тази вечер да излязат на протест. "Натискът трябва да продължи всеки ден с протести. Призоваваме ПП–ДБ да не се отказват и да извикат своите симпатизанти довечера на протест. Бюджетът е вреден, дано да го изтеглят наистина", подчерта Цончо Ганев.

Дали и тази вечер протестиращите ще блокират „Триъгълника на властта” - засега не става ясно.

Междувременно медиен сътрудник от „Продължаваме Промяната” заяви пред медиите, че е бил удрян от депутат от „ДПС-Ново начало” начало в кулоарите на парламента в сряда вечерта докато е снимал клипчета с телефона си. Той твърди, че това е народният представител Хамид Хамид. Потърсихме „ДПС-Ново начало” за коментар, но за момента такъв няма.