Задържаха осем души за убийството на 24-годишния Костадин в Мадан

Осем души са арестувани във връзка с жестокото убийство на 24-годишния Костадин Кабаджов в Мадан. Тялото на младия мъж бе открито в ранните часове на днешния ден в реката край града, съобщиха от МВР.

Жертвата е син на известния местен бизнесмен Костадин Кабаджов, който е собственик на хотел и бензиностанция в региона.

По информация на БНР, заподозрените са били задържани на територията на Районното управление в Ардино, област Кърджали. Впоследствие те са предадени на служители на ОДМВР – Смолян, които водят разследването.

Според първоначалните данни, групата се е придвижвала с бял бус с кърджалийска регистрация, който е бил засечен от органите на реда малко след извършване на престъплението.

Хронология на престъплението

Инцидентът се е разиграл късно снощи в района на бившия "Винпром", на изхода на Мадан в посока Златоград. Според "24 часа", младият мъж е бил пребит жестоко, след което тялото му е било хвърлено в реката.

Около 03:00 часа сутринта на място е пристигнал екип на пожарната, който е извадил тялото от водата.

По неофициална информация се проверява и версия за използване на огнестрелно оръжие, но към момента аутопсията трябва да установи точната причина за смъртта.

Любовен триъгълник вместо бизнес интереси

Въпреки че бащата на убития е известен предприемач и бивш общински съветник, разследващите работят по версия, различна от бизнес отмъщение или лихварство.

"Според неофициална информация причината за тежкото престъпление е любовна драма и спор за жена," предаде "24 часа", позовавайки се на свои източници в разследването.

Към момента никой от задържаните не е направил самопризнания за съпричастност към убийството. Окръжната прокуратура в Смолян наблюдава случая и се очаква по-късно днес да бъдат оповестени официални подробности.