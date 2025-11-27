КНСБ: Бюджетът не трябва да се решава от емоции на улицата

Напрежението около държавния бюджет и недоволството на служителите в администрацията продължават да ескалират, след като синдикатите излязоха на протест. Според вицепрезидента на КНСБ Тодор Капитанов, нормалният процес на договаряне е нарушен и диалогът е изместен от институционалните рамки към уличен натиск.

"Не знам дали ще се възстанови диалогът. От КНСБ винаги сме считали, че това е мястото и начинът да се водят спорове – на масата на преговорите. Като че ли диалогът за бюджета се проведе изцяло на улиците. Хората, в своето крещене на улицата, не можаха да чуят другият какво иска да каже", заяви Тодор Капитанов, цитиран от "Bulgaria ON AIR".

В предаването "България сутрин" синдикалистът подчерта, че темата за държавните финанси е твърде сериозна, за да бъде решавана под напора на емоциите от площадите. Според него ситуацията е достигнала точка, в която рационалните аргументи се губят в шума на недоволството.

Относно заявките за изтегляне на проектобюджета, Капитанов прогнозира рестарт на преговорите.

"Щом има заявки за изтегляне, явно ще има нови разговори за бюджета. Това означава може би всички наново да започне да се обсъжда. Евентуално отново може да се стигне до разговорите за заплащането и минималната работна заплата", допълни той пред телевизията.

Искане за равномерно увеличение на доходите

КНСБ настоява за справедливо разпределение на средствата и равномерно увеличение на заплатите в бюджетната сфера. Капитанов изрази несъгласие с противопоставянето на различни групи служители.

"Не е нормално този, който получава по-висока заплата от минималната, да казва на другия дали трябва да се увеличава", коментира вицепрезидентът на синдиката.

Той обърна внимание на липсата на държавна политика за насърчаване на колективното трудово договаряне. Според него, без законодателни стимули, минималната работна заплата ще остане единственият механизъм, който "бута" нагоре останалите възнаграждения.

България изостава с европейските директиви

Капитанов алармира, че страната вече закъснява с една година по отношение на европейската директива за адекватни минимални работни заплати и насърчаване на колективното договаряне.

"Спрямо директивата се казва, че 80% от хората трябва да могат да влязат в разговори с работодателя си, за да определят своите заплати. По данни на статистиката, той е около 25%, по данни на Националния институт за помирение и арбитраж е 14-15%", посочи експертът, илюстрирайки сериозното разминаване между европейските цели и българската реалност.