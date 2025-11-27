Станислав от “Hell's Kitchen” не е бил жена си, но се развежда

Станислав Иванов, популярен като победител в един от сезоните на “Hell's Kitchen” категорично отрече да е посягал на жена си. Информацията се разпространи през почивните дни.

Пред Нова тв Иванов и съпругата му Божидара говориха открито, че в момента се намират в труден за връзката си период.

Двамата категорично опровергаха фалшивите новини, разпространени от пернишки новинарски сайтове, според които Станислав бил арестуван за побой над жена си. Те подчертаха, че информацията е лъжа. Скандалната измислица тръгва именно от Перник – града, в който живеят.

“Беше важно да обясним след всичко, което се изписа за нас в социалното пространство. Минаваме през прекалено труден период и никога не сме търсили сензации. Искам да се извиня лично на Божидара, защото разбрах моите грешки. Осъзнах, че работата не е най-важното. Трябва да има комуникация, а ние в последно време нямахме никаква. В една връзка трябва да се правят много компромиси”, каза Станислав, цитиран от “България днес”.

Божидара също сподели своята гледна точка. Тя разказва, че двамата са изяснили отношенията си, но са решили да сложат край на брака си.

“Аз съм на етап от живота, в който искам семейство. За тази раздяла съм виновна и аз, направила грешки. Това, че сега е тъжно, може след време да е весело. Ще останем в нормални отношения и няма да загубим комуникация. На този етап това е най-доброто решение”, споделя Божидара.

Двамата подчертаха, че между тях няма насилие, няма скандали, а има просто изчерпване на отношенията и труден, но осъзнат избор