Костадин Костадинов: Правителството да подаде оставка веднага

Лидерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов настоя за незабавната оставка на управляващото мнозинство. В остра позиция, публикувана в социалната мрежа Facebook тази сутрин, той определи управлението като "коалиция ГЕРБ – ДПС – БСП – ИТН" и прогнозира, че общественото недоволство ще прерасне в национални протести, подобни на тези от Жан-Виденовата зима.

Обединение срещу властта

Според Костадинов, действията на управляващите са довели до безпрецедентно обединение на политически опоненти на улицата. Той подчерта, че поведението на властта е накарало формации с огромни идеологически различия, като "Възраждане" и ПП-ДБ, да излязат заедно на протест.

"Единственото, което трябва да направи правителството, е да подаде оставка веднага. Незабавно! Ситуацията ще ескалира, и то много бързо, поради една много проста причина - с наглостта и престъпното си поведение коалицията ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН ни накара да забравим временно огромните си идеологически различия с ППДБ и да излезем заедно на протест срещу мафиотското управление", написа Костадинов.

Исторически паралел с 1997 година

В своя анализ на политическата обстановка, председателят на "Възраждане" направи директен паралел със събитията от зимата на 1996 – 1997 година, когато масови протести доведоха до падането на правителството на БСП. Той е категоричен, че ако кабинетът се забави с оставката, протестната вълна ще обхване цялата страна.

"Забави ли се, протестите ще станат национални. Така падна правителството на БСП през зимата на 1996 - 1997, така ще падне и правителството на ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН", заяви Костадинов.



Ролята на медиите и ПП-ДБ

Костадинов отбеляза промяна в медийното отразяване на недоволството. Според него, участието на симпатизанти и представители на ПП-ДБ в демонстрациите е довело до засилен медиен интерес и "реклама" на протеста, за разлика от предишни акции на неговата партия, които по думите му са били игнорирани или представяни негативно.

Въпреки временното обединение на улицата, лидерът на "Възраждане" изрази съмнение относно крайните цели на десните формации.

"Винаги досега ППДБ са протестирали основно с цел да върнат ГЕРБ и ДПС на власт, да ги изперат и след това да направят коалиция, за да управляват с тях. Нямам съмнения, че и сега могат да постъпят по същия начин", допълни той, но подчерта, че свалянето на настоящия кабинет остава първостепенна задача.