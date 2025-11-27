Асен Василев: Българските граждани бяха чути и този пагубен бюджет ще бъде оттеглен

„Българските граждани бяха чути и този пагубен бюджет ще бъде оттеглен“. Това каза председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след снощния протест пред Народното събрание.

„След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите, след като отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен“, посочи Василев.

„Важно е, след като изтеглим бюджета, да бъдат приети реформите и пакетът от десни мерки, да бъде премахнат рекетът – осигуровките, данък дивидент“, добави Ивайло Мирчев, съпредседател на „Демократична България“.

Това е ясен знак, че трябва да поставим интересите на обществото над политическите разбирания, заяви премиерът

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че бюджетът, предложен от финансовия министър Теменужка Петкова, ще бъде оттеглен. След това решението беше потвърдено и от министър-председателя Росен Желязков.

„Заедно с колегите от мнозинството имахме доста сериозен и важен политически разговор. Предвид факта, че има натрупано напрежение, трябва да поставим интересите на обществото над налагането на политическа воля“, обясни Росен Желязков.

„Снощният протест, който ние считаме като израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси през последната година в това число и свързани с бюджетната процедура, е ясен знак, че трябва да поставим интересите на обществото над политическите разбирания, в това число и как се налага политическа воля“, каза Желязков.