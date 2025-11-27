Правителството оттегля проектобюджета на страната с цел успокояване на социалното напрежение и възобновяване на преговорите със социалните партньори. Това обяви министър-председателят Росен Желязков на извънреден брифинг на Съвета за съвместно управление, предаде БНТ.

Решението идва часове след масовия протест, който се проведе снощи и бе определен от премиера като "спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси".

Търсене на баланс и диалог

Желязков подчерта необходимостта от преразглеждане на финансовата рамка, за да се постигне баланс между необходимите реформи и социалните очаквания.

"Моят призив към опозицията е да проявят разум. Ще седнем на масата на разговорите, ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели и да постигнем удовлетворителни макроикономически параметри за бюджета", заяви Росен Желязков, цитиран от националната телевизия.

Според министър-председателя, управляващото мнозинство се намира в сложна ситуация, в която трябва да балансира между различни политически тенденции. Той отбеляза, че планираните реформи, макар и наложителни, са влезли в противоречие с досегашните политики, особено в сферата на доходите.

"Ние трябва да намерим златното сечение и това съм сигурен, че в разговор с работодатели и със синдикати, можем да го постигнем през месец декември. Същевременно, социалното напрежение изисква конкретни и много ясни отговори за това как се пази социалният мир", допълни премиерът.

Приоритет е влизането в еврозоната

В изказването си Желязков акцентира върху стратегическата цел на България за присъединяване към еврозоната. Според него, в този ключов момент страната не може да си позволи нова политическа криза.

"Трябва да сложим на преден план важните приоритети за страната и да не допуснем отново да влезем в политическа спирала на несигурност и нестабилност", категоричен бе той. "В последния месец, в навечерието на еврозоната, имаме нужда от стабилност, ние сме длъжни да направим този процес ясен".

Благодарност към полицията

Премиерът изрази специална благодарност към органите на реда за професионализма им по време на снощните протести, като подчерта, че не е допусната ескалация на напрежението въпреки опитите за провокации.

"Разбира се, в такива многолюдни политически прояви има провокации. Аз вярвам, че полицията със своя професионализъм показва, че прави разлика между социалните политически искания и провокаторите, които винаги намират повод да сеят хаос", коментира Желязков.