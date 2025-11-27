Социолог след вчерашните протести: Задухва нов вятър в страната

Задухва нов вятър в страната, което истински плаши властта. Това заяви в предаването „Тази сутрин“ Първан Симеонов от агенция „Мяра“.

„Едно е „Възраждане“ и други партии да свикат протест, но те са силни повече в други населени места на страната, в София обикновено повече пътуват. А когато градската демократична общност протестира, за властта винаги е неудобно. Това виждаме – категорично нова ситуация след този протест и ако той е от юлски тип – нали ги помните, 2013 имаше юлски и февруарски протест, въпросът е дали и февруари няма да има, заради поскъпване например, още един протест“, каза още той.

По думите му най-важното сега е „по-костадиновския тип хора да не хейтят демократите, а да надделее хейтът срещу властта“.

Димитър Ганев, социолог от изследователски център „Тренд“, обясни, че в последните няколко месеца се наблюдава качествено нов етап в протестната активност в последните няколко месеца.

„Вчера мнозинството от хората бяха свързани с този протестен активизъм, който сме свикнали да наблюдаваме около ПП-ДБ с последните протести около Благомир Коцев. Все пак обаче ми се струва, че имаше и други групи, които не бяха характерни за тези протести“, каза той.

И уточни - част от протеста бяха Костадин Костадинов като лидер на „Възраждане“, Радостин Василев от МЕЧ, както и някои от работодателските организации.

„Тези няколко групи като че ли в последните 3 г. имаха много ясна разделителна линия по оста Изток-Запад и това беше водещият мотив в техните действия, каквито и да са та. Това доведе и до сглобката, ако щете, през 2023 г.“, каза той.