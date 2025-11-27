  • Instagram
АП: Хиляди хора протестираха в България преди финалното гласуване на бюджета, предвиждащ рязко увеличение на данъците

Хиляди хора излязоха по улиците на българската столица София в сряда, за да осъдят рязкото увеличение на данъците в бюджета за следващата година, преди финалното му гласуване в парламента, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.


Опозиционната коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ организира протеста, към който се присъединиха около 20 000 души.

Демонстрацията бе проведена в момент, когато балканската страна се подготвя да се присъедини към еврозоната в началото на следващата година.

Протестът отразява широко разпространените опасения за икономическото влияние на бюджета върху хората и бизнесите, включително чрез повишаване на социалните осигуровки и удвояване на данъка върху дивидентите.


Протестиращите направиха човешка верига около парламента и се опитаха да блокират автомобилите на депутатите, което доведе до полицейска намеса за предотвратяване на насилието.

Полицията съобщи, че демонстранти са ги замеряли с бутилки и бомбички, при което са ранени трима служители на органите на реда.

Въпреки опозицията от различни социални групи и предупрежденията на икономистите, че проектобюджетът носи значителни рискове, той най-вероятно ще бъде одобрен, тъй като управляващата коалиция разполага с мнозинство в парламента.

Бюджетът залага рекорд за държавни разходи от близо 46% от БВП. Това увеличение ще бъде финансирано основно чрез по-високи данъци за бизнеса и работниците, както и рязко увеличение на държавния дълг.

