Терор във Вашингтон: Гвардейци простреляни, Тръмп настоя за засилена сигурност

Двама членове на Националната гвардия от Западна Вирджиния остават в критично състояние след като бяха простреляни близо до Белия дом, в инцидент, който кметът на Вашингтон Мюриел Боусър описа като целенасочена атака. Президентът Доналд Тръмп осъди случилото се като акт на терор и жестоко нападение. Властите идентифицираха заподозрения като Рахманула Лаканвал, афганистански гражданин, който е пристигнал в Съединените щати през 2021 г. чрез програмата Operation Allies Welcome. Според официални лица, той е подал молба за убежище през 2024 г. и е получил одобрение от администрацията на Тръмп през април 2025 г. Малко след като Тръмп се обърна към нацията, американската имиграционна агенция обяви временно спиране на всички случаи, свързани с афганистански имигранти, докато се преглеждат процедурите за сигурност и проверка.

Администрацията също така поиска разполагането на още 500 членове на Националната гвардия във Вашингтон и обжалва федерално решение, което нареди премахването на гвардейците от столицата. Двамата ранени гвардейци бяха изпратени от Западна Вирджиния като част от разширената сигурностна мисия на Тръмп в града. Във видео послание от Флорида, Тръмп свърза стрелбата с това, което нарече пропуски в проверките на мигранти при предишната администрация, и подчерта, че епизодът показва най-голямата заплаха за националната сигурност според него. Той разшири посланието си като по-общо предупреждение за имиграцията, критикувайки приема на мигранти от различни региони и отбелязвайки големия брой хора, пристигнали в САЩ при Байдън.

Подробности за имиграционния статус на заподозрения излязоха наяве през нощта. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви, че Лаканвал е бил приет в страната през септември 2021 г. по време на администрацията на Байдън, докато Тръмп акцентира, че лицето е афганистанец. Пристигането му е било част от Operation Allies Welcome – програма, стартирана през август 2021 г., за да защити афганистанци, застрашени след изтеглянето на американските войски. Инициативата позволи на много пристигнали да останат в страната за две години, а значителна част получиха специални визи за имигранти за помощ на американските сили. Над 190 000 афганистанци в крайна сметка се заселиха чрез програмата, която по-късно бе преименувана на Enduring Welcome. След встъпването си в длъжност, Тръмп рязко ограничи приемането на бежанци и намали финансирането на програми за подкрепа на афганистанците.

Командирът на Съвместната оперативна група, отговаряща за координацията на гвардейските операции във Вашингтон, изрази съчувствие към ранените войници, наричайки ги герои и похвали спокойствието на тези, които задържаха заподозрения. Очевидци описаха хаотични сцени близо до празничен пазар, с агенти на Секретната служба, които блокирали улиците, и спешни екипи, които помагали на гвардеец с кръв по лицето. Един свидетел разказа, че е бил посъветван да бяга, преди да потърси убежище в кафе, докато властите пристигнали.

С нарастването на политическите реакции, организации за защита на правата призоваха за сдържаност. Ръководителят на неправителствена организация, подпомагаща афганистански заселници, осъди насилието, но предупреди срещу обвиненията към афганистанската общност като цяло. Той подчерта, че действията на заподозрения не бива да се използват за стигматизиране на семейства, които са изградили нов живот в САЩ, и предупреди, че експлоатацията на инцидента за политически цели рискува да задълбочи разделенията.

По-късно Тръмп се обърна към нацията в по-сериозен тон, без присъствие на репортери. Той отново нарече заподозрения чужденец от Афганистан и използва момента, за да критикува управлението на администрацията на Байдън по време на изтеглянето през 2021 г. Тръмп повтори твърденията си за милиони не проверени мигранти, влезли в страната при Байдън, и призова за преглед на всички афганистанци, пристигнали през този период. Той също така насочи критиката си към мигрантски общности от Сомалия, описвайки ги като тежест за Минесота и използвайки резки думи за страната им на произход. Речта, излъчена в официалния канал на Белия дом, подчерта колко бързо стрелбата се вписва в по-широкия национален дебат за имиграцията.