Василев: Най-накрая чуха гражданите, пагубният бюджет ще бъде оттеглен
След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите, след като не чуха бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен. Така Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира новината за оттеглянето на проектобюджета, която по-рано сутринта обяви Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Още по темата:
- » Радостин Василев: Когато бюджетите влязат в зала, ще видите истинското лице на лицемерието
- » Василев: Докладът за еврозоната ще бъде положителен, защото така е планирано
- » Василев: Еднакво слабо е управлението и опозицията в този парламент, но МЕЧ е достатъчно силен
Коментирай
Най-четено от Политика
Депутати искат държавата да поеме болничните след първия ден09:58 25.11.2025 | Политика
Последно от Политика