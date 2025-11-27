Василев: Най-накрая чуха гражданите, пагубният бюджет ще бъде оттеглен

След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите, след като не чуха бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен. Така Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира новината за оттеглянето на проектобюджета, която по-рано сутринта обяви Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

