Василев: Най-накрая чуха гражданите, пагубният бюджет ще бъде оттеглен

След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите, след като не чуха бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен. Така Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира новината за оттеглянето на проектобюджета, която по-рано сутринта обяви Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

