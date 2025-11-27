Фалстарт на пленарното заседание, депутатите не събраха кворум
Парламентът не успя да започне работа при първия опит за регистрация. Електронното табло в пленарната зала отчете 113 души, които са се регистрирали.
Председателят на парламента Рая Назарян даде половин час почивка преди втория опит Народното събрание да започне работа.
Още по темата:
- » Край с паркирането на депутати край "Ал. Невски"
- » Кабинетът гласува коледните добавки на пенсионерите
- » Скандал в парламента прати депутатите в извънредна почивка
Коментирай
Най-четено от Политика
Депутати искат държавата да поеме болничните след първия ден09:58 25.11.2025 | Политика
Последно от Политика