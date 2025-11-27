Каракачанов: Наглостта на управляващите вади хората на улицата

"Наглостта на управляващите вади хората на улицата, а не някакви партии".

Това мнение изрази лидерът на ВМРО в сутрешния блок на БНТ Красимир Каракачанов.

"Политиката за загробване на България изважда хората на улицата", повтори отново той и напомни как в последните години Путин и еврото са вечно за нещо виновни.

"Трябва да сме обективни", добави Каракачанов.

Припомняме ви, че протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха снощи "Триъгълника на властта".