Каракачанов: Наглостта на управляващите вади хората на улицата
"Наглостта на управляващите вади хората на улицата, а не някакви партии".
Това мнение изрази лидерът на ВМРО в сутрешния блок на БНТ Красимир Каракачанов.
"Политиката за загробване на България изважда хората на улицата", повтори отново той и напомни как в последните години Путин и еврото са вечно за нещо виновни.
"Трябва да сме обективни", добави Каракачанов.
Припомняме ви, че протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха снощи "Триъгълника на властта".
