Засилени проверки на рибата преди Никулден

Преди Никулден има засилени съвместни проверки на Агенцията по храните и Агенцията по рибарство по пазарите и тържищата, предлагащи риба.

„Целта е на празничната трапеза да няма продукти с неизяснен произход, както и риба, която не отговаря на качествените изисквания,“ заяви д-р Иляна Митева, началник отдел „Контрол на храните“ към областната дирекция на БАБХ – Бургас.

„Проверяваме произхода и етикетирането на рибата, качеството ѝ и съответствието с нормативните изисквания,“ уточни Митева.

Търговците трябва да разполагат с търговски документи за произход, ветеринарномедицински свидетелства за риба от водоеми и декларации за произход от ИАРА.

„Най-важното – очите са изпъкнали и бистри. Те никога не лъжат“, подчерта Митева, припомняйки думите от филма „Белязания“.Трябва да се следи и за хрилете – бледорозови до червени; люспите – прилепнали, трудно отделящи се;кожата – гладка и лъскава; консистенцията – стегната и еластична; слузта – прозрачна.

Прясната риба трябва да се съхранява при температура, близка до топенето на леда, а замразената – при не повече от –18°C.

Контролът по водоемите също е засилен.„Проверките ни са денонощни – и през деня, и през нощта,“ съобщи Константин Дамянов, началник отдел „Черно море“ в ИАРА