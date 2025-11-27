Йордан Цонев: Случилото се снощи пред парламента е срам

"Срам." – с тази лаконична, но остра оценка Йордан Цонев от "ДПС – Ново начало" коментира ескалацията на напрежението около сградата на Народното събрание. Изказването му бе направено тази сутрин на влизане в парламента, часове след като депутатите успяха да напуснат сградата след масовите протести срещу Бюджет 2026.

Според Цонев, действията на протестиращите са преминали границите на допустимия обществен натиск. Запитан колко време са останали блокирани народните представители вътре в сградата, той отговори:

"Не съм ги смятал, ама 16–17 часа", заяви Йордан Цонев, цитиран от БНТ.

Хронология на блокадата

Напрежението ескалира вчера вечерта, когато протестиращи срещу параметрите на Бюджет 2026 обградиха всички изходи на парламента. Демонстрантите, организирани от различни политически и синдикални формации, изразиха недоволството си срещу заложените дефицити и социални плащания за следващата година.

Ситуацията наложи намесата на жандармерията, като се стигна до сблъсъци и използване на сълзотворен газ. Депутатите успяха да напуснат сградата едва след полунощ, като блокадата продължи до малките часове на днешния ден.