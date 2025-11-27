Социалният министър ще обяви пет нови места за настаняване на възрастни

Пет нови места за настаняване на възрастни ще обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов днес, като част от борбата за осигуряване на достойни условия за живот на възрастните хора. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Те ще заработят в резултат на усилията на министъра за трайно решаване на проблема с липсата на места в домовете за стари хора и пълнолетни лица с различни затруднения, посочват от министерството.

Оттам допълват, че след разкриването на т. нар. стаи на ужасите, Гуцанов е започнал цялостна битка за осигуряване на достоен живот на възрастните – постоянни проверки в съществуващи социални услуги, прекратяване на работата на незаконните обекти, изграждане на нови държавно финансирани места за настаняване.

В началото на ноември в хоспис в Черноморец бяха установени сериозни нарушения, лицензът му беше отнет и беше заличен от регистъра. Сред нарушенията бяха лоша хигиена, липса на утвърден правилник за вътрешен ред, липсващи договори с медицински специалисти, дейност неотговаряща на изискванията за палиативни грижи и други.