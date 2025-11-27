  • Instagram
Социалният министър ще обяви пет нови места за настаняване на възрастни

Социалният министър ще обяви пет нови места за настаняване на възрастни
Пет нови места за настаняване на възрастни ще обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов днес, като част от борбата за осигуряване на достойни условия за живот на възрастните хора. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Те ще заработят в резултат на усилията на министъра за трайно решаване на проблема с липсата на места в домовете за стари хора и пълнолетни лица с различни затруднения, посочват от министерството.

Оттам допълват, че след разкриването на т. нар. стаи на ужасите, Гуцанов е започнал цялостна битка за осигуряване на достоен живот на възрастните – постоянни проверки в съществуващи социални услуги, прекратяване на работата на незаконните обекти, изграждане на нови държавно финансирани места за настаняване.

В началото на ноември в хоспис в Черноморец бяха установени сериозни нарушения, лицензът му беше отнет и беше заличен от регистъра. Сред нарушенията бяха лоша хигиена, липса на утвърден правилник за вътрешен ред, липсващи договори с медицински специалисти, дейност неотговаряща на изискванията за палиативни грижи и други.

