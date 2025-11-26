СДВР: Трима полицаи са пострадали на протеста, двама са откарани в болница

Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред по време на провеждането на заявения като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

До нараняването на униформените се е стигнало, след като част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите.

Двама от пострадалите служители на МВР са транспортирани за медицински прегледи в болница. От полицията не уточняват какви са нараняванията им.

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.

Напрежението на протеста на ПП срещу приемането на бюджета ескалира, след като събралите се в Триъгълника на властта хора опитаха за втори път да обърнат бус на полицията на бул. "Дондуков". След като бяха отблъснати от жандармерията, те спуснаха гумите на автобуса и продължиха да замерят униформените с пиратки и бутилки.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира: "Ние не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията. Искаме протестите да са мирни и спокойни".

По думите му обаче сред протестиращите има провокатори.

"Виждат се агитки на Левски-Запад, които се използват при такива ситуации. Провокаторите са на няколко места, казали сме на полицията и надяваме се да вземат адекватни мерки", добави той.