Ескалация пред НС, полетяха първите бомбички: "Кой не скача, е дебел!"

Напрежение пред парламента. Стотици протестиращи се събраха пред Народното събрание с викове "Оставка", за да изразят недоволството си от бюджета на страната за 2026 година. Всички изходи на сградата са блокирани.

Полетели са първите бомбички, което е наложило полицаите да сложат предпазните си каски.

Хората чакат депутатите да излязат от сградата на Народното събрание, тъй като вече е ясно, че заседанието на парламента е приключило.

Вдигането на осигуровките и изпълнението на бюджета, всичко ме притеснява, коментира един от протестиращите.

ПП призоваха да не се хвърлят пиратки по полицаите, да има мирен протест и да има жива верига.

„Никой не може да ни обвини в нищо. Нека веригата да бъде от 1, 2 или 3 кордона, ако трябва и да не пуснем депутатите като Делян Добрев и Йордан Цонев да излязат от Партийния дом и да си помислят дали са направили добро с гласуването на бюджетите на ДОО и на НЗОК", призоваха от формацията на Асен Василев и Николай Денков.

„Кой не скача, е дебел“, скандираха протестиращите.

Полицията блокира движението около Министерски съвет, паркирайки напречно печално известния "бял автобус", добил популярност в протестите 2013 г. Тогава с този автобус се направи опит да бъдат изведени депутати от сградата на Народното събрание, след като парламентът беше обсаден от протестиращите.



Малко след 18.30 часа полицията изтегли от Ларгото печално известния "бял автобус" и на негово място беше разположен полицейски кордон.

Протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението в така нареченият "Триъгълник на властта" в центъра на София. Организатори на демонстрацията са ПП "Продължаваме промяната". В района има засилено полицейско присъствие.

Това съобщи "Нова телевизия".



