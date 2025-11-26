Проф. Владимир Чуков: Примирие не означава край на войната

„Мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна е изключително сложен и трудно може да бъде разчетен на този етап“, коментира в предаването „Деня на живо” международният анализатор проф. Владимир Чуков.

„Толкова е сложно, че човек трудно може да се вдикне в тайните детайли – кой какво казал, кой какво иска и какви са тайните преговори“, обясни той.

Според проф. Чуков, планът на Тръмп е насочен чрез персонални пратеници като Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, а държавният департамент и класическата дипломация са в известен смисъл игнорирани.

„Тръмп залага на личните си пратеници, докато официалната дипломатическа линия остава в сянка. Това е очевидно съревнование между различните линии на властта – едната за край на войната, другата за нейното продължаване“, допълни проф. Чуков.

Професорът обясни, че в Конгреса се оформят две противоположни тенденции – една по-либерална, свързана с Джей Ди Ванс и Тръмп, и една твърда антикоммунистическа, свързана с Марко Рубио.

„Марко Рубио е истински ястреб, против Путин, докато Ванс и Тръмп са по-скоро склонни към договаряне и компромиси“, каза Чуков.

Според него тази вътрешнополитическа динамика оказва влияние и върху самия мирен процес за Украйна, който е сравнително „пакетен“ и свързан и с други региони като Сирия, Венецуела и Близкия изток.

Саудитска Арабия и Бен Салман

„Посещението на Бен Салман в САЩ е от ключово значение за Тръмп“, смята проф. Чуков. По думите му саудитският престолонаследник ще следи иранската политика и ще участва в регионални инициативи, включително по отношение на Палестина и Израел.

„Срещата между Тръмп и Бен Салман беше изключително напрегната. Израел трябва да се съгласи с условията, ако Саудитска Арабия ще участва активно в регионални договорки“, посочи Чуков.

Мирът в Украйна

Според проф. Чуков, дори ако се стигне до някакво примирие, това едва ли ще сложи край на конфликта.

„В крайна сметка войната приключва, когато едната страна капитулира. Примирие не означава край на войната. В Украйна имате две армии, които няма да отстъпят – това е човешка трагедия, стотици хиляди загуби. Всичко ще бъде временно“, заключи Чуков.











