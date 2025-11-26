Полицията блокира Ларгото с печално известния "бял автобус"

"Полицията докара белия автобус и препречи столичния бул. "Дондуков", така че да няма достъп до входа на парламента. Дежавю от 2013 година." Затова алармираха от организаторите на протеста пред Народното събрание срещу Бюджет 2026 от ПП-ДБ.

Според формацията белият автобусът е "стръв за шарани". "Белият автобус вече е тук. Белият автобус много подрани, но това е сигнал, че много страх има в Народното събрание", коментираха от ПП-ДБ, цитирани от news.bg.

Няколко хиляди души се събраха на площад "Независмост" в т.нар. "Триъгълник на властта". Те скандират "Мафия! Мафия!".

Зам.-председателят на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Николай Денков коментира, че Комисията по бюджет и финанси е била изместена от управляващите, тъй като тях ги било страх.

Той призова хората да се разпределят на изходите около сградата на Народното събрание, за да кажат на политиците от управляващите "Довиждане, затова, което правите".

"Молбата ми е навсякъде да има хора, така че да не остане празно място", каза още Денков.

Официалният час за започване на протеста е 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на Парламентарната комисия по бюджет и финанси.

В дневния ред на днешното ѝ заседание е гласуване на второ четене на законопроекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Заседанието започна с напрежение между Асен Василев от ПГ на ПП-ДБ и председателя на комисията Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ-СДС.

То беше породено от преждевременното започване на заседанието, което стартира в 12:15 ч., а беше обявено за 14:30 ч. Василев настояваше да се изчака предвиденият час и блокира дейността на комисията дотогава.





