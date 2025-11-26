Пълна стенограма на изтеклия разговор между Стив Уиткоф и Юрий Ушаков

Bloomberg публикува препис на телефонен разговора за Украйна с участието на помощника на руския президент Юрий Ушаков. Той нито потвърди, нито отрече истинността на материалите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече публикувания разговор "стандартна практика за водене на преговори".

Руската служба на Би Би Си предоставя превод на преписа на разговора на Ушаков със специалния пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф.

"Говоря с Уиткоф доста често, но съдържанието на разговорите е поверително и не коментирам", каза Ушаков пред журналиста на "Россия-1" Павел Зарубин. Той добави, че не знае от кого е изтекъл разговора в пресата.

Доналд Тръмп също коментира публикацията.

"Той [Уиткоф] трябва да продаде това на Украйна, а след това да продаде [предложенията на Украйна] на Русия. Това прави един добър посредник: трябва да кажеш: "Вижте, те искат това, вие трябва да ги убедите." Това е стандартна практика за водене на преговори. "Мисля, че той каза същото и на Украйна." "Всяка страна трябва да даде нещо и да вземе нещо", каза американският президент пред репортери.

Препис на разговора

Според Bloomberg разговорът се е провел на 14 октомври. Би Би Си не може независимо да потвърди автентичността му.

Стив Уиткоф: Здравей, Юрий.

Юрий Ушаков: Да, Стив, здравей, как си?

Уиткоф: Добре, Юрий. А ти?

Ушаков: Всичко е наред. Поздравления [за постигането на споразумението за Газа], приятелю.

Уиткоф: Благодаря ти.

Ушаков: Свършихте чудесна работа. Наистина чудесна работа. Благодаря ви много. Благодаря ви, благодаря ви.

Уиткоф: Благодаря ви, Юрий, и благодаря ви за подкрепата. Знам, че Вашата страна подкрепи [сделката] и съм ви благодарен.

Ушаков: Да, да, да. Да. Знаете, че преустановихме организацията на първата руско-арабска среща на върха заради това. (Срещата на върха беше насрочена за 15 октомври 2025 г., но беше отложена няколко дни преди това - Би Би Си)

Уиткоф: Да.

Ушаков: Да, защото смятаме, че вече вършите реална работа в този регион.

Уиткоф: Вижте. Ще ви кажа какво. Мисля, мисля, че ако можем да разрешим този руско-украински въпрос, всички ще скачат от радост.

Ушаков: Да, да, да. Да, трябва да разрешите само един проблем. [смее се]

Уиткоф: Кой?

Ушаков: Руско-украинската война.

Уиткоф: Знам! Как можем да я решим?

Ушаков: Приятелю, просто искам да се консултирам с теб. Мислите ли, че би имало смисъл нашите шефове да говорят по телефона?

Уиткоф: Мисля, че да.

Ушаков: Да. И кога? Мислиш ли, че можем да го направим?

Уиткоф: Мисля, че шефът ми е готов веднага щом го предложиш.

Ушаков: Добре, добре.

Уиткоф: Юрий, Юрий, ето какво бих направил. Моят съвет.

Ушаков: Да, моля.

Уиткоф: Бих се обадил и просто бих повторил, че поздравяваш президента [Тръмп] за постижението му, че го подкрепяш, че уважаваш факта, че е човек на мира и че ти, ами, просто си много щастлив, че това се случи. Бих казал това. И мисля, че разговорът ще протече много добре след това.

Защото - нека ви кажа какво казах на президента. Казах на президента, че Руската федерация винаги е искала и иска мир. Вярвам в това. Казах на президента, че вярвам в това. И мисля, че въпросът е... проблемът е, че имаме два народа, които не могат да постигнат компромис, и когато го направят, ще имаме мирен договор.

Дори си мисля, може би ще представим това като 20-точково мирно предложение, точно както направихме в Газа. Съставихме 20-точковия план на Тръмп, 20 точки за постигане на мир, и мисля, че може би можем да направим същото и с вас. Накратко...

Ушаков: Добре, добре, приятелю. Мисля, че точно това можем да обсъдим.

Нашите лидери. Стив, съгласен съм, че той [Путин] ще ви поздрави, ще каже, че Тръмп е истински човек на мира и т.н. Той ще го каже.

Уиткоф: И ето още нещо, което мисля, че ще бъде невероятно.

Ушаков: Добре, добре.

Уиткоф: Ами ако... Чуй ме...

Ушаков: Ще обсъдя това с шефа си и ще ти се обадя. Добре?

Уиткоф: Да, чуй какво ще кажа. Просто искам да кажеш това, може би просто да го кажеш на президента Путин, защото знаеш, че изпитвам най-голямо уважение към президента Путин.

Ушаков: Да, да.

Уиткоф: Може би ще каже на президента Тръмп: Знаете ли, Стив и Юрий обсъдиха много подобен 20-точков мирен план и това може да е нещо, което според нас би могло да промени нещата, и ние сме отворени за такъв разговор - да проучим какво е необходимо, за да се постигне мирно споразумение.

Така че, между нас, знам какво е необходимо: Донецк и може би размяна на територии някъде. Но това, което искам да кажа, е, вместо да го казваме директно, нека бъдем по-оптимистични, защото така мисля, че ще постигнем сделка. И мисля, Юрий, че президентът ще ми даде известна свобода на действие, за да сключа сделка.

Ушаков: Разбирам...

Уиткоф: ...така че ако можем да създадем ситуация, в която след това [да кажем на Тръмп:] аз говорих с Юрий и го обсъдихме, мисля, че това може да е голяма сделка.

Ушаков: Да, това звучи добре. Звучи добре.

Уиткоф: И още нещо: Зеленски идва в Белия дом в петък.

Ушаков: Знам за това [усмихва се].

Уиткоф: Ще бъда на тази среща, защото това искат от мен, но мисля, че ако е възможно, трябва да се обадя на шефа ти преди тази среща в петък.

Ушаков: Преди, преди, нали?

Уиткоф: Точно така.

Ушаков: Добре, добре. Чух съвета ти. Ще го обсъдя с шефа си и ще се свържа с теб, добре?

Уиткоф: Добре, Юри, ще се видим скоро.

Ушаков: Чудесно, чудесно. Благодаря ти много. Благодаря.

Уиткоф: До скоро.

Ушаков: До скоро.

