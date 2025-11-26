Проф. Румен Кънчев: Русия няма да приеме плана за мир и няма да спре огъня

Спиране на огъня и посочване на дата на изтегляне на войските от зоната на съприкосновение, това са аксиоми при провеждането на мирни преговори.

Това заяви пред БНР проф. Румен Кънчев, бивш зам.-министър на отбраната, експерт по международна сигурност, като добави:

"Сключването на такъв тип договори, след такава тежка война с много жертви и разрушаване на инфраструктурата, изисква като предварително условие спирането на бойните действия. Не може да се разстрелват по 1000 души на ден и ние да провеждаме мирни преговори, за да уточняваме определени детайли. ... Не виждам съвременната дипломация да се движи, следвайки установените принципи за провеждане на такъв тип преговори".

По думите на проф. Кънчев друго, което е задължително е създаването на група за мониторинг, която може да включва и неутрални държави, освен тези, които участват в договора:

"Тези държави могат да използват сателитното разузнаване, сателитни снимки, за да могат да мониторират и контролират този процес - че двете армии се изтеглят на определено разстояние от линията на съприкосновение, от което не могат да водят бойни действия. ... В зоната между двете сили се вкарват и мироопазващи сили с мандат на ООН, така е по правилата, което трябва да се прави в такива случаи".

Публичното мнение силно влияе и затова процедурата за провеждането такъв тип преговори е силно конфиденциална, категоричен беше експертът по международна сигурност:

"Нарушение на процедурата е обявяването на точките от плана за мир".

Украйна не е победена страна, подчерта той:

"Не бива да приемаме предварително, че тя е загубила и каквото кажем - това да прави. Добре е, че започват тези преговори, за да предотвратят по-лошо развитие на обстановката".

Според проф. Румен Кънчев Русия няма да приеме плана за мир:

"Въпреки че този текст ги фаворизира неправилно, тъй като те бяха агресорът, те нападнаха Украйна и започнаха войната, очаквам да не го приемат и да имат сериозни възражения по редица точки. А без да го приемат, те няма да искат временно спиране на огъня, напротив - енергично засилват настъплението".