  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +15
Пловдив: +8 / +8
Варна: +13 / +15
Сандански: +11 / +11
Русе: +10 / +10
Добрич: +12 / +13
Видин: +8 / +8
Плевен: +7 / +7
Велико Търново: +7 / +8
Смолян: +3 / +3
Кюстендил: +9 / +9
Стара Загора: +8 / +8

КОВИД-ът настъпва! Всеки седми - с положителен тест за вируса

  • Сподели в:
  • Viber
КОВИД-ът настъпва! Всеки седми - с положителен тест за вируса

Pixabay
A A+ A++ A

Всеки седми тест за COVID е положителен. Това показват данните за ноември на лаборатории “Рамус”, предоставени на “Здраве с Телеграф”. В сравнение с ноември 2024 г. броят им нараства, тогава всеки 12-и е посочил, че пациентът е болен. От лабораторията отчитат и една положителна тенденция, а именно, че все повече хора си правят изследвания за вирусни инфекции.

Изследвания

Хората си правят предимно тестове за грип А+Б и COVID.

До 23 ноември са направени 928 бързи теста за ковид, от тях 121 са положителни. Направен е и един PCR тест, който също е положителен. През същия период на миналата година са били направени 1493 бързи теста, като 120 от тях са били положителни. От направените тогава 23 PCR теста не е имало нито един положителен.

По отношение на грипа - за периода от 1 до 23 ноември са направени 428 бързи теста. 17 от тях са положителни за грип A и 2 за грип Б. През същия период на миналата година са направени 495 бързи теста, като от тях 21 са били положителни за грип А и 5 за грип Б.

Според специалистите от лабораторията все още няма данни за грипна епидемия, а заболеваемостта е аналогична с тази през същия период на миналата година. Наблюдава се трайна нагласа и положителна тенденция хората да се изследват, преди да се разболеят, която се засили чувствително след ковид пандемията. В този контекст има значителен ръст при назначаването на специализирани маркери, които установяват инфекциозни заболявания. Става дума за Procalcitonin, Serum amyloid A (SAA) и CRP.


#КОВИД-19

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите