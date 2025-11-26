Коцето засне извънземни край морето?! ВИДЕО
Огнено кълбо с опашка, движещо се бързо в небето, стресна жителите на Синеморец в неделя вечерта.
Явлението, съпроводено и от силен тътен, накара част от свидетелите да заподозрат намеса от извънземни.
Попфолк звездата Константин също успя да заснеме феномена и сподели видеото в социалните мрежи.
„Ето какво засне моята камера над Черно море. Твърди се, че е космически обект. А според Вас?“, гласи текстът към публикацията му в Инстаграм.
„Коце, удари 3 големи и да не ти пука какво е“, „Имал съм пряк сблъсък с подобна светлина, та, вярвам, че някой с голяма зелена глава си прави бъзици с нас“ и „Не знам какво е, но съвпадна с ярко жълтото небе в София онзи ден“, коментират феновете на певеца под видеото му.
