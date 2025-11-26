Огнен ад в жилищни сгради в Хонконг отне десетки животи

Огромен пожар в жилищни сгради в Хонконг отне живота на най-малко 13 души и остави стотици без дом. Огънят обхвана няколко високи сгради в района Тай По, като напълно натовари службите за спешна помощ. Първоначалните информации в местни медии говореха за четирима загинали и трима ранени, но по-късно пожарната служба потвърди, че броят на жертвите е достигнал 13, след като пламъците са обхванали седем жилищни блока в гъсто населен комплекс. Девет души са открити мъртви на място, а четирима са починали в болница. Най-малко 15 жители са ранени, двама от тях в критично състояние, а около 700 души са били евакуирани във временни приюти.

Пожарът избухна в сряда следобед в североизточната част на Хонконг и бързо се разрасна, разпространявайки се по бамбуковото скеле, използвано при ремонтни дейности. Бамбуковите скелета са широко разпространени в Хонконг, но горят значително по-лесно от металните конструкции, използвани в други големи градове. Според пожарната пламъците, засилени от силен вятър, са преминали от външното скеле към жилищните блокове и след това към други кули в същия комплекс, който се състои от осем сгради и близо 2 000 апартамента.

Кадри от мястото показват цели фасади, обхванати от огън, ярки пламъци, излизащи от прозорците, и гъст черен дим, издигащ се над района. Пожарникарите се борят с огъня в продължение на часове, като ситуацията се влошаваше и сигналът за тревога бе повишен до ниво 5. Според пожарната, обстановката вътре е изключително тежка. Температурите са много високи, а падащи отломки и срутващо се скеле затрудняват достъпа до горните етажи. Много жители са блокирани, докато екипите се опитват да пробият път към тях.

В операцията са изпратени 128 пожарни коли и 57 линейки, като са мобилизирани стотици пожарникари, полицаи и медици. Един пожарникар е загинал по време на действията. Местният общински съветник Ло Хю фунг заяви пред телевизионни екипи, че значителна част от блокираните са били възрастни хора. Местните власти отвориха спешни приюти за останалите без дом.

Жители разказват за страха и безсилието, с които са наблюдавали как огънят се разпространява между кулите. Мъж с фамилия Ву сподели пред местни медии, че в един момент е спрял да мисли за вещите си, защото мащабът на пожара е направил загубата неизбежна.

Тай По е жилищен район близо до границата с Шънджън, известен със своите големи жилищни комплекси. По-рано тази година правителството обяви, че бамбуковото скеле постепенно ще бъде премахнато от публични строителни проекти поради опасения за безопасността, но то все още се използва широко на частни обекти. Причината за пожара не е установена и властите съобщиха, че ще предоставят повече информация, когато разследването напредне.