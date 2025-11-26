Златни "умни" обеци ще следят за проблеми със сърцето

Ново изобретение ще помага на медиците.

Златни обеци, които съдържат множество сензори, следящи работата на сърцето, бяха създадени от канадска компания.

Данните, които се получават от умните обеци, могат да се изпратят до смартфон и по този начин да бъдат разчетени.

Тези обеци следят сърдечния ритъм, калориите и нивото на активност и се свързват със смартфон чрез Блутуут. Според канадската компания-производител това са първите в света смарт обеци.

Чрез LED светлина умните обеци наблюдават притока на кръв в кожата и оценяват промените в количеството на погълнатата светлина. По този начин се следи сърдечния ритъм.

Обеците струват 110 долара, но цената може да се покачи, ако клиентът не желае да са в стандартната форма или добави различни камъни към бижуто.

"Пренасяме този тип технологии на едно ново ниво като поставяме електрониката в нещо, което човек носи всеки ден", казва изобретателят на продукта Равиндер Саини.

