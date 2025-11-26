  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +16
Пловдив: +7 / +9
Варна: +14 / +16
Сандански: +11 / +13
Русе: +9 / +12
Добрич: +13 / +13
Видин: +8 / +9
Плевен: +5 / +7
Велико Търново: +7 / +14
Смолян: +2 / +4
Кюстендил: +9 / +10
Стара Загора: +8 / +11

Ето коя зодия е големият късметлия през декември

  • Сподели в:
  • Viber
Ето коя зодия е големият късметлия през декември

Freepik
A A+ A++ A

Този месец ще бъде време на възможности, не за нови възможности, а за повторение на ситуациите, възникнали през септември. Може би не сте успели да уредите нещата с хората или да получите помощ през септември, но сега тези моменти може да възникнат отново, макар и при различни обстоятелства.

Астрологът Анджела Пърл обещава, че декември ще бъде и месец на възможностите, тъй като Слънцето ще бъде в Стрелец през по-голямата част от деня. Това създава желание за растеж, мечти и цели.

Струва си да се отбележи обаче, че Слънцето в Стрелец образува квадратура със Сатурн. Това може да ограничи оптимизма и да доведе до песимизъм, но също така да насърчи самодисциплината. Някои зодиакални знаци могат да изпитват чувство на умора или съмнение в себе си.

Стрелците не трябва да се тревожат този месец, тъй като обикновено лесно преодоляват трудностите. През декември те са особено силни и имат всички възможности да осъществят мечтите си.

„Представителите на огнената зодия обикновено са непобедими, но този декември е особено такъв. Те определено ще се справят с всичко и ще се чувстват овластени да го направят. Затова не се страхувайте да мечтаете и да сбъднете мечтите си.“


#зодии

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите