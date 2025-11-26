Ето коя зодия е големият късметлия през декември

Този месец ще бъде време на възможности, не за нови възможности, а за повторение на ситуациите, възникнали през септември. Може би не сте успели да уредите нещата с хората или да получите помощ през септември, но сега тези моменти може да възникнат отново, макар и при различни обстоятелства.

Астрологът Анджела Пърл обещава, че декември ще бъде и месец на възможностите, тъй като Слънцето ще бъде в Стрелец през по-голямата част от деня. Това създава желание за растеж, мечти и цели.

Струва си да се отбележи обаче, че Слънцето в Стрелец образува квадратура със Сатурн. Това може да ограничи оптимизма и да доведе до песимизъм, но също така да насърчи самодисциплината. Някои зодиакални знаци могат да изпитват чувство на умора или съмнение в себе си.

Стрелците не трябва да се тревожат този месец, тъй като обикновено лесно преодоляват трудностите. През декември те са особено силни и имат всички възможности да осъществят мечтите си.

„Представителите на огнената зодия обикновено са непобедими, но този декември е особено такъв. Те определено ще се справят с всичко и ще се чувстват овластени да го направят. Затова не се страхувайте да мечтаете и да сбъднете мечтите си.“



